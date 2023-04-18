Ингулец - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Во второй раз кряду УПЛ побалует украинского зрителя матчем посреди недели. В рамках перенесенного поединка десятого тура "Ингулец" на домашней арене будет принимать львовский "Рух". У хозяев будущей встречи дела ныне идут не лучшим образом. После яркого старта второго круга, команда Ковальца немного забуксовала, проиграв две игры.
"Рух" же начинает подавать признаки жизни. Впервые после увольнения Кучука львовяне не проиграли в двух играх кряду, расписав нулевку с "Вересом" и сыграв 1:1 против "Динамо". Теперь посмотрим, на что способна команда Пономарева в матче против такого же борца за выживание.
Смотрите перенесенный матч десятого тура УПЛ в среду, 19-го апреля. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ингулец" - "Рух" на UA-Футбол>>