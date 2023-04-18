Ингулец - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Во второй раз кряду УПЛ побалует украинского зрителя матчем посреди недели. В рамках перенесенного поединка десятого тура "Ингулец" на домашней арене будет принимать львовский "Рух". У хозяев будущей встречи дела ныне идут не лучшим образом. После яркого старта второго круга, команда Ковальца немного забуксовала, проиграв две игры.

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"Рух" же начинает подавать признаки жизни. Впервые после увольнения Кучука львовяне не проиграли в двух играх кряду, расписав нулевку с "Вересом" и сыграв 1:1 против "Динамо". Теперь посмотрим, на что способна команда Пономарева в матче против такого же борца за выживание.

Смотрите перенесенный матч десятого тура УПЛ в среду, 19-го апреля. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".