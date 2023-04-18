Дулуб: Львов запретил даже попрощаться с футболистами

Белорусский тренер Олег Дулуб прокомментировал информацию в СМИ, что юридически он еще на контракте со "Львовом".

– Накануне появления новости на сайте у меня был разговор с руководством. Спустя неделю, 27 марта, сделал запрос в федерацию о своем юридическом состоянии в ФК. Со мной же так и не рассчитались, хотя обещали сделать это в течение пяти дней. В тот же день мне пришел ответ из УАФ, с печатью и подписью, где было написано, что я являюсь главным тренером "Львова". А 2 апреля календарная игра против "Динамо", на скамейке - новый тренер.

Сделал новый запрос в федерацию – мне уже никто не ответил. При этом, повторюсь, никто со мной не рассчитался, никаких официальных документов об увольнении на руках у меня не было. Даже не подписывал никакого приказа. А новый главный тренер, судя по новостям из клуба, уже назначен. Хотя не удивлюсь, если по факту главным являюсь именно я.

– Правда, что вам запретили появляться на базе клуба?

– Да, как раз в тот же день, когда был разговор с руководством, это и случилось. Мне и Грановскому запретили даже попрощаться с футболистами.

– Как об этом было сказано?

– Ко мне в номер пришел спортивный директор и сказал, что руководство не хочет, чтобы мы с Сашей находились на территории базы, нам нужно выселиться. Как так? Хочет или не хочет, но у нас есть договоренность, что в течение пяти дней с нами рассчитаются. А до этого момента, считаю, мы имели право находиться на базе ведь по факту, я был еще главным тренером. Плюс хотелось попрощаться с ребятами, поблагодарить их, потому что коллектив у нас собрался замечательный. Но нам все равно дали понять, что лучше все же уехать, покинуть базу. Ладно, мы спорить не стали. Тем более сам себя чувствовал не очень хорошо – голова болела, насморк. Не хотелось обострять ситуацию.

– Так и не удалось поговорить с игроками?

– Многие звонили, благодарили, в основном, конечно, украинцы. Хотя когда я нес сумки на базе, подбежал один легионер и предложил помощь, поднес мои вещи. Ну а мы с Грановским переселились в другую гостиницу и жили там дальше", - сказал Дулуб в интервью Telegram-каналу "О, спорт! Ты – мир!".