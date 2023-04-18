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Мысык: Всегда приятно отбирать очки у грандов. Хотелось бы и выигрывать

Премьер-лига
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Рух отобрал очки у Динамо

Мысык: Всегда приятно отбирать очки у грандов. Хотелось бы и выигрывать

fcrukh.com

Новина українською

Игрок "Руха" Марьян Мысык поделился впечатлениями от игры с "Динамо" (1:1) в 21-м туре УПЛ, которая стала для него юбилейной, 50-й, в форме львовского клуба.

– Знал ли ты перед началом игры, что это юбилейный 50-й матч за "Рух"?

– Нет, не знал. Если честно, я особо не слежу за статистикой, но мне приятно слышать, что у меня такой юбилей. В будущем хотелось бы их побольше – 100, 150 и так далее. Это действительно очень приятно.

– Как сложился этот юбилейный поединок лично для тебя и команды, в целом?

– Вышел эмоциональный матч, мы создали много моментов во встрече с сильным соперником. Честно, в течение недели мы очень настраивались на эту игру, упорно готовились к ней, выкладывались на 100 процентов на тренировках. Я рад, что это отразилось и во время матча. Он стал своеобразным итогом нашей работы. Хорошо, что все закончилось положительным результатом. Будем и дальше работать еще больше, чтобы набирать очки и подниматься в турнирной таблице.

– Насколько ничья из "Динамо" психологически повлияет на команду?

– Конечно, всегда приятно отбирать очки у грандов. Хотелось бы и выигрывать. Но и такой итог тоже вдохновляет нас и дает воодушевление на дальнейшие поединки. Надеюсь, что от этой игры мы получим дополнительный импульс для того, чтобы оттолкнуться от того места, на котором мы сейчас, и двигаться только вверх.

– Впереди у "Руха" очень насыщенная неделя: дальний выезд в Петрово на матч с "Ингульцом", впоследствии выездная игра против "Днепра-1". Готовы к таким испытаниям?

– Мы хорошо осознаем, что нас ждет тяжелая неделя: постоянные переезды, долгая дорога. Будем на максимуме готовиться к этим матчам, восстанавливаться после игр и делать все возможное, чтобы добиваться положительных результатов.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов) Марьян Мысык
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Источник:
ФК Рух

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