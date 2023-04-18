Представитель Руха: Поворознюк просто решил выставить дураками УПЛ и УАФ

Директор медиацентра "Руха" Богдан Тымовчак прокомментировал ситуацию с якобы отказом "Ингульца" от использования ВАР в перенесенном матче 10-го тура.

Функционер львовского клуба заявил, что "Ингулец" получил запросы по использованию системы, в то время как президент петровского клуба Александр Поворознюк ранее сказал, что он не получал таких запросов .

"Наша позиция неизменна, мы ее озвучили на официальном сайте. "Рух" хотел, чтобы на матче с "Ингульцом" работал VAR, более того мы его полностью оплатили. Но "Ингулец" по неизвестным причинам не поддержал наше стремление, проигнорировав письмо УПЛ.

Господин Поворознюк ввел вас в заблуждение, сказав, что не видел этого письма, или же у них интернет не работает, тут я не знаю. Поворознюк просто решил выставить дураками УПЛ и УАФ. Все запросы в "Ингулец" были отправлены вовремя, как предусматривает регламент.

Этот матч будет обслуживать любимый арбитр "Ингульца" – Дмитрий Кривушкин из Харькова. Мы ни на что не намекаем, но выводы делайте сами. Если не ошибаюсь 9 из 26 матчей "Ингульца" в УПЛ, а это больше 30%, обслуживал Кривушкин", - сказал Тымовчак.