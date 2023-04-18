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Представитель Руха: Поворознюк просто решил выставить дураками УПЛ и УАФ

Премьер-лига
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Или в Петровом отключили интернет

Представитель Руха: Поворознюк просто решил выставить дураками УПЛ и УАФ

Новина українською

Директор медиацентра "Руха" Богдан Тымовчак прокомментировал ситуацию с якобы отказом "Ингульца" от использования ВАР в перенесенном матче 10-го тура.

Функционер львовского клуба заявил, что "Ингулец" получил запросы по использованию системы, в то время как президент петровского клуба Александр Поворознюк ранее сказал, что он не получал таких запросов.

"Наша позиция неизменна, мы ее озвучили на официальном сайте. "Рух" хотел, чтобы на матче с "Ингульцом" работал VAR, более того мы его полностью оплатили. Но "Ингулец" по неизвестным причинам не поддержал наше стремление, проигнорировав письмо УПЛ.

Господин Поворознюк ввел вас в заблуждение, сказав, что не видел этого письма, или же у них интернет не работает, тут я не знаю. Поворознюк просто решил выставить дураками УПЛ и УАФ. Все запросы в "Ингулец" были отправлены вовремя, как предусматривает регламент.

Этот матч будет обслуживать любимый арбитр "Ингульца" – Дмитрий Кривушкин из Харькова. Мы ни на что не намекаем, но выводы делайте сами. Если не ошибаюсь 9 из 26 матчей "Ингульца" в УПЛ, а это больше 30%, обслуживал Кривушкин", - сказал Тымовчак.

Также Тымовчак предоставил скриншоты электронное письмо с запросом в адрес "Ингульца" и квитанцию с оплатой за услуги ВАР, которые мы публиковали ранее.

Ранее "Рух" заявил, что "Ингулец" не реагировал на запросы на использование ВАР. Президент "Ингульца" Александр Поворознюк сказал, что он не отказывался от ВАР и не видел писем на этот счет.

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В ФК Рух предоставили доказательства, что письмо было отправлено в Ингулец
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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Fanday

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