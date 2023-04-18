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Представитель Руха: Поворознюк просто решил выставить дураками УПЛ и УАФ
Или в Петровом отключили интернет
Директор медиацентра "Руха" Богдан Тымовчак прокомментировал ситуацию с якобы отказом "Ингульца" от использования ВАР в перенесенном матче 10-го тура.
Функционер львовского клуба заявил, что "Ингулец" получил запросы по использованию системы, в то время как президент петровского клуба Александр Поворознюк ранее сказал, что
"Наша позиция неизменна, мы ее озвучили на официальном сайте. "Рух" хотел, чтобы на матче с "Ингульцом" работал VAR, более того мы его полностью оплатили. Но "Ингулец" по неизвестным причинам не поддержал наше стремление, проигнорировав письмо УПЛ.
Господин Поворознюк ввел вас в заблуждение, сказав, что не видел этого письма, или же у них интернет не работает, тут я не знаю. Поворознюк просто решил выставить дураками УПЛ и УАФ. Все запросы в "Ингулец" были отправлены вовремя, как предусматривает регламент.
Этот матч будет обслуживать любимый арбитр "Ингульца" – Дмитрий Кривушкин из Харькова. Мы ни на что не намекаем, но выводы делайте сами. Если не ошибаюсь 9 из 26 матчей "Ингульца" в УПЛ, а это больше 30%, обслуживал Кривушкин", - сказал Тымовчак.
Также Тымовчак предоставил скриншоты электронное письмо с запросом в адрес "Ингульца" и квитанцию с оплатой за услуги ВАР, которые
Ранее "Рух" заявил, что "Ингулец" не реагировал на запросы на использование ВАР. Президент "Ингульца" Александр Поворознюк сказал, что он не отказывался от ВАР и не видел писем на этот счет.
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