Луческу: Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу ответил на традиционный сложный вопрос о том, кто лучше - Лионель Месси или Криштиану Роналду.

"Для меня выбор очевиден – это Месси. Он играет в футбол, он живет на поле, он перевоплощается в работе с мячом.

Роналду тоже большой, заслуженный футболист, но то, что делает Лионель, это дар от природы и талант", — сказал Луческу.