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Луческу: Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден
Ответ на главный вопрос от коуча Динамо
Главный тренер "
"Для меня выбор очевиден – это Месси. Он играет в футбол, он живет на поле, он перевоплощается в работе с мячом.
Роналду тоже большой, заслуженный футболист, но то, что делает Лионель, это дар от природы и талант", — сказал Луческу.
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Источник:Fanday
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