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Луческу: Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден

Премьер-лига
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Ответ на главный вопрос от коуча Динамо

Луческу: Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу ответил на традиционный сложный вопрос о том, кто лучше - Лионель Месси или Криштиану Роналду.

"Для меня выбор очевиден – это Месси. Он играет в футбол, он живет на поле, он перевоплощается в работе с мячом.

Роналду тоже большой, заслуженный футболист, но то, что делает Лионель, это дар от природы и талант", — сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Лионель Месси Криштиану Роналду Динамо (Киев)
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Источник:
Fanday

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