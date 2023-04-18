Кривбасс хочет изменить дату и год рождения клуба

Сегодня, 18 апреля, " Кривбасс " отмечает 64-й год со дня основания клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Свой дебютный поединок команда из Кривого Рога провела 18 апреля 1959, но есть упоминания о предыдущих матчах криворожской команды.

Учитывая эти исторические факты, клуб хочет провести голосование, чтобы утвердить новую дату рождения "Кривбасса".

"Принятие таких решений – процедура, которая требует общего мнения болельщиков "Кривбасса" и историков местного футбола. Уже не первый год они собирают информацию и факты, чтобы наконец-то поставить точку в этом вопросе. Вскоре после получения всех документально подтвержденных фактов на широкую публику будет вынесено голосование, в котором поклонники клуба, криворожцы и исследователи смогут окончательно решить, от какой даты необходимо считать начало истории большого клуба", – говорится в сообщении на сайте "Кривбасса".