Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс хочет изменить дату и год рождения клуба
Клуб ждет реакции болельщиков
fckryvbas.com
Сегодня, 18 апреля, "
Свой дебютный поединок команда из Кривого Рога провела 18 апреля 1959, но есть упоминания о предыдущих матчах криворожской команды.
Учитывая эти исторические факты, клуб хочет провести голосование, чтобы утвердить новую дату рождения "Кривбасса".
"Принятие таких решений – процедура, которая требует общего мнения болельщиков "Кривбасса" и историков местного футбола. Уже не первый год они собирают информацию и факты, чтобы наконец-то поставить точку в этом вопросе. Вскоре после получения всех документально подтвержденных фактов на широкую публику будет вынесено голосование, в котором поклонники клуба, криворожцы и исследователи смогут окончательно решить, от какой даты необходимо считать начало истории большого клуба", – говорится в сообщении на сайте "Кривбасса".
Популярное сейчас
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
- ВСУ ликвидировали лейтенанта Псковской дивизии, который был членом сборной по карате
- Путин посетил штабы оккупантов на Херсонском и Запорожском направлениях – росСМИ
- Вернидуб получил красную карточку после финального свистка в матче Минай – Кривбасс
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
Новости по теме
- 23:18 Украинские Вишневский: Пока мы играли в футбол, россияне обстреляли Славянск - хочется поддержать пострадавших
- 22:58 Украинские Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0
- 16:15 Украинские Тренер Миная Новак: Классно, что ребята сегодня смогли сделать подарок президенту клуба