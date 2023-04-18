  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс хочет изменить дату и год рождения клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс хочет изменить дату и год рождения клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб ждет реакции болельщиков

Кривбасс хочет изменить дату и год рождения клуба

fckryvbas.com

Новина українською

Сегодня, 18 апреля, "Кривбасс" отмечает 64-й год со дня основания клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Свой дебютный поединок команда из Кривого Рога провела 18 апреля 1959, но есть упоминания о предыдущих матчах криворожской команды.

Учитывая эти исторические факты, клуб хочет провести голосование, чтобы утвердить новую дату рождения "Кривбасса".

"Принятие таких решений – процедура, которая требует общего мнения болельщиков "Кривбасса" и историков местного футбола. Уже не первый год они собирают информацию и факты, чтобы наконец-то поставить точку в этом вопросе. Вскоре после получения всех документально подтвержденных фактов на широкую публику будет вынесено голосование, в котором поклонники клуба, криворожцы и исследователи смогут окончательно решить, от какой даты необходимо считать начало истории большого клуба", – говорится в сообщении на сайте "Кривбасса".

По теме
yellow-arrow
Ингулец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 апреля 2023
yellow-arrow
Луческу: Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден
yellow-arrow
Представитель Руха: Поворознюк просто решил выставить дураками УПЛ и УАФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбас

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде