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У Вачиберадзе проблемы с челюстью, у Мозиля рецидив травмы

Премьер-лига
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Новости из лазарета Металлиста 1925

У Вачиберадзе проблемы с челюстью, у Мозиля рецидив травмы

metalist1925.com

Новина українською

В субботнем матче против "Александрии" после отмашки соперника полузащитник "Металлиста 1925" Бека Вачиберадзе был вынужден досрочно покинуть поле из-за повреждений.

У игрока было подозрение на перелом челюсти, но худшие опасения не подтвердились. Об этом сообщил руководитель медицинской службы "Металлиста 1925" Юрий Кривенко.

Впрочем, есть последствия повреждения капсулы сустава. Вачиберадзе сейчас продолжает лечение. Для полноценного восстановления ему понадобится ориентировочно семь дней.

Также в матче с "Днепром-1" случился рецидив травмы у Олега Мозиля, теперь голкипер вернуться к тренировкам не ранее чем через три недели.

А вот Андрей Ременюк пропускал матч с "Александрией" из-за воспаления сухожилия, а Абдулла Абдуллаев - из-за простуды.

Напомним, что "Металлист 1925" сыграл 21 поединок, набрал 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Свой следующий матч харьковчане проведут 23 апреля против "Львова".

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В статье: Бека Вачиберадзе Металлист 1925 (Харьков) Олег Мозиль Абдулла Абдуллаев
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Источник:
Металлист 1925

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