Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Вачиберадзе проблемы с челюстью, у Мозиля рецидив травмы
Новости из лазарета Металлиста 1925
metalist1925.com
В субботнем матче против "Александрии" после отмашки соперника полузащитник "
У игрока было подозрение на перелом челюсти, но худшие опасения не подтвердились. Об этом сообщил руководитель медицинской службы "Металлиста 1925" Юрий Кривенко.
Впрочем, есть последствия повреждения капсулы сустава. Вачиберадзе сейчас продолжает лечение. Для полноценного восстановления ему понадобится ориентировочно семь дней.
Также в матче с "Днепром-1" случился рецидив травмы у Олега Мозиля, теперь голкипер вернуться к тренировкам не ранее чем через три недели.
А вот Андрей Ременюк пропускал матч с "Александрией" из-за воспаления сухожилия, а Абдулла Абдуллаев - из-за простуды.
Напомним, что "Металлист 1925" сыграл 21 поединок, набрал 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Свой следующий матч харьковчане проведут 23 апреля против "Львова".
Популярное сейчас
- Повторные матчи Лиги Чемпионов и украинское Классическое. Расписание футбола на 17 - 23 апреля
- Ушел из жизни известный украинский рефери
- ОК Юг: На Херсонщине россияне готовятся к очередному жесту доброй воли
- Рух - Динамо 1:1. Сенсация… или уже нет?
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО