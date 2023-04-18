  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мысык: Надеюсь, фортуна снова мне поможет огорчить тот же Ингулец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мысык: Надеюсь, фортуна снова мне поможет огорчить тот же Ингулец

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч ожидается боевой

Мысык: Надеюсь, фортуна снова мне поможет огорчить тот же Ингулец

fcrukh.com

Новина українською

Хавбек "Руха" Марьян Мысык поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура УПЛ против "Ингульца".

"Мы хорошо осознаем, что нас ждет тяжелая неделя: постоянные переезды, долгая дорога. Будем на максимуме готовиться к этим матчам, восстанавливаться после игр и делать все возможное, чтобы добиваться положительных результатов.

Гол "Ингульцу" в 2020 году? Да, хорошо помню этот гол. Тогда Богдан Бойчук отдал мне хорошую поперечную передачу, удобно выкатил на 11 метров, и я уже расстреливал ворота.

Конечно, хочу забивать еще, буду работать, чтобы увеличить свой счет голам за "Рух". Всегда чувствуешь что-то особенное, когда забиваешь гол. Надеюсь, что фортуна снова мне поможет огорчить тот же "Ингулец", – сказал Мысык.

Напомним, что матч "Ингулец" – "Рух" состоится в среду,19 апреля, и начнется в 19:00.

По теме
yellow-arrow
Шахтер начал подготовку к матчу с Динамо - ФОТО
yellow-arrow
Из больничного месяца - в медовый. Юрченко покончил с холостяцкой жизнью. ФОТО
yellow-arrow
У Вачиберадзе проблемы с челюстью, у Мозиля рецидив травмы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Марьян Мысык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде