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Мысык: Надеюсь, фортуна снова мне поможет огорчить тот же Ингулец
Матч ожидается боевой
fcrukh.com
Хавбек "
"Мы хорошо осознаем, что нас ждет тяжелая неделя: постоянные переезды, долгая дорога. Будем на максимуме готовиться к этим матчам, восстанавливаться после игр и делать все возможное, чтобы добиваться положительных результатов.
Гол "Ингульцу" в 2020 году? Да, хорошо помню этот гол. Тогда Богдан Бойчук отдал мне хорошую поперечную передачу, удобно выкатил на 11 метров, и я уже расстреливал ворота.
Конечно, хочу забивать еще, буду работать, чтобы увеличить свой счет голам за "Рух". Всегда чувствуешь что-то особенное, когда забиваешь гол. Надеюсь, что фортуна снова мне поможет огорчить тот же "Ингулец", – сказал Мысык.
Напомним, что матч "Ингулец" – "Рух" состоится в среду,19 апреля, и начнется в 19:00.
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