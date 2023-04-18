Мысык: Надеюсь, фортуна снова мне поможет огорчить тот же Ингулец

Хавбек " Руха " Марьян Мысык поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура УПЛ против "Ингульца".

"Мы хорошо осознаем, что нас ждет тяжелая неделя: постоянные переезды, долгая дорога. Будем на максимуме готовиться к этим матчам, восстанавливаться после игр и делать все возможное, чтобы добиваться положительных результатов.

Гол "Ингульцу" в 2020 году? Да, хорошо помню этот гол. Тогда Богдан Бойчук отдал мне хорошую поперечную передачу, удобно выкатил на 11 метров, и я уже расстреливал ворота.

Конечно, хочу забивать еще, буду работать, чтобы увеличить свой счет голам за "Рух". Всегда чувствуешь что-то особенное, когда забиваешь гол. Надеюсь, что фортуна снова мне поможет огорчить тот же "Ингулец", – сказал Мысык.