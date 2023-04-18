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Шахтер начал подготовку к матчу с Динамо - ФОТО

Премьер-лига
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Украинское классико уже в субботу

Шахтер начал подготовку к матчу с Динамо - ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" начал подготовку к украинскому классическому – субботнему матчу с киевским "Динамо".

После победы над "Львовом" (2:0) в предыдущем туре дончане получили один выходной, а уже во вторник, 18 апреля, вернулись к тренировкам.

Сессия стартовала с 30-минутной работы в тренажерном зале, после чего футболисты провели разминку на поле. Далее "горняки" поделились на две группы: игрокам, которые участвовали в матче со "Львовом", тренерский штаб предложил серию восстановительных упражнений, остальная команда отработала занятия с игровым уклоном и ударами по воротам.

Напомним, центральный матч 22-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" состоится в субботу, 22 апреля, в Киеве. Начало в 17.00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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