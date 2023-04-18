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Шахтер начал подготовку к матчу с Динамо - ФОТО
Украинское классико уже в субботу
shakhtar.com
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После победы над "Львовом" (2:0) в предыдущем туре дончане получили один выходной, а уже во вторник, 18 апреля, вернулись к тренировкам.
Сессия стартовала с 30-минутной работы в тренажерном зале, после чего футболисты провели разминку на поле. Далее "горняки" поделились на две группы: игрокам, которые участвовали в матче со "Львовом", тренерский штаб предложил серию восстановительных упражнений, остальная команда отработала занятия с игровым уклоном и ударами по воротам.
Напомним, центральный матч 22-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" состоится в субботу, 22 апреля, в Киеве. Начало в 17.00.
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