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Президент Ингульца посетил тренировку команды перед матчем с Рухом - ВИДЕО

Премьер-лига
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Видимо, Александр Поворознюк успел вернуться в Петрово

Президент Ингульца посетил тренировку команды перед матчем с Рухом - ВИДЕО

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"Ингулец" завершил подготовку к отложенному матчу УПЛ против "Руха".

Казалось бы, рядовой матч, который вдруг получил скандальную окраску, из-за того, что "Ингулец" отказался использовать в поединке систему ВАР.

Рух, УАФ м УПЛ вроде как бомбили "Ингулец" письмами, на что президент петровского клуба Александр Поворознюк ответил что, он "такого письма вообще не видел и меня на месте сейчас нет!",

Тем не менее, Поворознюк перед матчем посетил тренировку команды, пообщался с тренерским штабом и произнес напутственную речь перед футболистами

Пресс-служба "Ингульца" выложила на YouTube довольно интересное видео сегодняшней предыгровой сессии. Особо бросились в глаза номера на авто президента клуба.

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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