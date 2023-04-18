Президент Ингульца посетил тренировку команды перед матчем с Рухом - ВИДЕО

"Ингулец" завершил подготовку к отложенному матчу УПЛ против "Руха".

Казалось бы, рядовой матч, который вдруг получил скандальную окраску, из-за того, что "Ингулец" отказался использовать в поединке систему ВАР.

Рух, УАФ м УПЛ вроде как бомбили "Ингулец" письмами, на что президент петровского клуба Александр Поворознюк ответил что, он " такого письма вообще не видел и меня на месте сейчас нет !",

Тем не менее, Поворознюк перед матчем посетил тренировку команды, пообщался с тренерским штабом и произнес напутственную речь перед футболистами

Пресс-служба "Ингульца" выложила на YouTube довольно интересное видео сегодняшней предыгровой сессии. Особо бросились в глаза номера на авто президента клуба.