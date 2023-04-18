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Президент Ингульца посетил тренировку команды перед матчем с Рухом - ВИДЕО
Видимо, Александр Поворознюк успел вернуться в Петрово
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"Ингулец" завершил подготовку к отложенному матчу УПЛ против "Руха".
Казалось бы, рядовой матч, который вдруг получил скандальную окраску, из-за того, что "Ингулец" отказался использовать в поединке систему ВАР.
Рух, УАФ м УПЛ вроде как
Тем не менее, Поворознюк перед матчем посетил тренировку команды, пообщался с тренерским штабом и произнес напутственную речь перед футболистами
Пресс-служба "Ингульца" выложила на YouTube довольно интересное видео сегодняшней предыгровой сессии. Особо бросились в глаза номера на авто президента клуба.
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