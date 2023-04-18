Сабо: Кого из Месси или Роналду взял бы в Динамо? Ни одного

Экс-тренер " Динамо " Йожеф Сабо считает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду находятся на одном уровне, но он не хотел бы их видеть в составе киевской команды.

"Они оба великолепные игроки, ставлю их на одном уровне уважения. Кого из них бы взял в "Динамо“? Ни одного. Потому что даже им, великим футболистам, нужны соответствующие партнеры, чтобы давать результат", — сказал Сабо.