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Сабо: Кого из Месси или Роналду взял бы в Динамо? Ни одного

Премьер-лига
(1 голосов)

Йожеф Йожефович аргументировал свою точку зрения

Сабо: Кого из Месси или Роналду взял бы в Динамо? Ни одного

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо считает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду находятся на одном уровне, но он не хотел бы их видеть в составе киевской команды.

"Они оба великолепные игроки, ставлю их на одном уровне уважения. Кого из них бы взял в "Динамо“? Ни одного. Потому что даже им, великим футболистам, нужны соответствующие партнеры, чтобы давать результат", — сказал Сабо.

Напомним, что ранее о Месси и Роналду высказался нынешний наставник киевлян Мирча Луческу.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
Fanday

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
18.04.2023 в 23:43
Ну так... Поставь двигун Феррарі на Ланос... Машині капець
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