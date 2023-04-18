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Сабо: Кого из Месси или Роналду взял бы в Динамо? Ни одного
Йожеф Йожефович аргументировал свою точку зрения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер "
"Они оба великолепные игроки, ставлю их на одном уровне уважения. Кого из них бы взял в "Динамо“? Ни одного. Потому что даже им, великим футболистам, нужны соответствующие партнеры, чтобы давать результат", — сказал Сабо.
Напомним, что ранее
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