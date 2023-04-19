Ингулец - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Турнирная таблица УПЛ постепенно выравнивается – команды доигрывают те матчи, которые не были проведены вовремя. Один из таких матчей – между "Ингульцем" и "Рухом". Обе команды думают о сохранении прописки в элите, но в настоящее время больше в очках нуждается "Рух". Удастся ли их получить? Или все же "Ингулец" вернется на путь побед, с которых сбился?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Узнаем в ходе матча, который начнется в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Spotrs. Смотреть можно на OTT-платформе по подписке.

VBET-лига. 10-й тур

19 апреля, Петрово, стадион "Ингулец"

Арбитр: Д.Кривушкин

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол