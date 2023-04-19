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Ингулец - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ингулец - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ингулец - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Турнирная таблица УПЛ постепенно выравнивается – команды доигрывают те матчи, которые не были проведены вовремя. Один из таких матчей – между "Ингульцем" и "Рухом". Обе команды думают о сохранении прописки в элите, но в настоящее время больше в очках нуждается "Рух". Удастся ли их получить? Или все же "Ингулец" вернется на путь побед, с которых сбился?

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Узнаем в ходе матча, который начнется в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Spotrs. Смотреть можно на OTT-платформе по подписке.

"Ингулец" 13:00 "Рух"

VBET-лига. 10-й тур
19 апреля, Петрово, стадион "Ингулец"
Арбитр: Д.Кривушкин
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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Трансляція матчу Інгулець - Рух
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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) смотреть футбол онлайн
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