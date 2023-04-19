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Шапаренко показал, как восстанавливался после травмы – ВИДЕО

Премьер-лига
(3 голосов)

Хавбек проделал большой объем работы

Шапаренко показал, как восстанавливался после травмы – ВИДЕО

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Тренерский штаб "Динамо" вскоре сможет рассчитывать на полузащитника Николая Шапаренко. 24-летний футболист в ближайшее время вернется на футбольное поле.

Шапаренко в своем Instagram опубликовал видео, на котором видно как проходило его восстановления после тяжелой травмы. У него был разрыв крестообразной связки колена.

Последний раз он выходил на поле еще в сентябре 2022, когда как раз травмировался в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2). В этом сезоне хавбек успел сыграть 9 поединков за "бело-синих" и отметиться 1 результативной передачей.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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