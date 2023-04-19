Ингулец - Рух 1:0. Казаки отдаляются от опасной зоны

Противостояния "Ингульца" и "Руха" - это не только матчи на футбольном поле в рамках УПЛ или Первой лиги. Дело в том, что клубы иногда любят привлечь внимание вне поля, что, к примеру, случилось и перед сегодняшним матчем, который, напомним, должен был пройти еще осенью. Но тогда сыграть не получилось, ибо юношеская команда львовян играла в еврокубках. За несколько дней до игры "Рух" опубликовал заявление, что был готов взять на себя все расходы, дабы обеспечить матч системой ВАР, однако "казаки" от данной щедрости отказались. Своя правда была у "Ингульца", представители которого заявляли, что никаких предложений не получали. В общем, обе стороны смогли немного поднять градус противостояния еще до стартового свистка.

Однако это все ерунда, поскольку в футболе превыше всего остаются события на поле. Потому к делу. Сергей Ковалец на протяжении трех туров кряду пытался наиграть схему с тремя центральными защитниками, однако последние результаты (два поражения кряду) сыграли свою роль - коуч вернулся к более традиционной формации с четырьмя оборонцами. У "Руха" все стабильнее, ибо команда Пономарева понемногу нащупывает свою игру при новом наставнике. Ничейный результат в прошлую пятницу в матче с "Динамо" был справедлив и заслужил положительную оценку. А потому и особых сюрпризов в старте мы не обнаружили.

Нет сомнений, что 19-летний защитник "Руха" Виталий Роман захочет забыть сегодняшний матч. Ибо за проведенные 29 минут на поле он успел сделать многое, в основном, правда, для своего соперника. Уже на 14-й минуте центрбек сыграл рукой в своей штрафной, что стало причиной назначения 11-метрового удара в ворота его команды. Капитан Ковалев без труда реализовал приговор арбитра, качественно исполнив удар. Вскоре после Роман "отметился" во второй раз, в безобидной ситуации влетев в своего одноклубника Мысыка. По итогу, оба футболиста получили рассечения (как минимум рассечения, ибо Роман начал теряться в пространстве и, судя по всему, его увезли в больницу) и были заменены. Да, не лучший день в жизни 19-летнего защитника.

Что касается "Ингульца", то команда Ковальца оставила очень положительное впечатление по итогам тайма. И дело не только в голе. Хозяева банально играли агрессивнее и заряжание соперника, больше двигались, чаще били, качественнее предотвращали выпады "Руха". В общем, на поле было доминирование одной команды, однако больше, нежели точный удар с пенальти, "Ингулец" выжать не сумел. Ибо у Резепова, Головкина и Кучеренко сбился прицел. У "Руха" же были другие проблемы. Команда слабо смотрелась в позиционной игре, не придумав ничего интересно для взятия чужих ворот. Да, иногда были попыток длинных закидушек на быстрого Климчука, однако то, что работало с "Динамо", сегодня без особых проблем читалось защитниками "Ингульца". По сути, первые настоящие моменты от гостей мы увидели лишь к середине второго тайма. Наиболее явным из опасных эпизодов можно считать проход левым флангом от Ляха и последующий навес от фулбека в штрафную. Сфера смогла найти голову Климчука, однако удар головой от форварда не достиг цели - мяч прошел рядом со штангой.

Концовка матча, увы, больше запомнилась судейскими решениями, нежели качественной игрой от обеих команд. "Ингулец" по ходу второго тайма сильно сбавил обороты, большую часть времени обороняя минимальный счет, в то время как "Рух", несмотря на атакующие замены и перевод Довгого практически на позицию второго форварда, не смог удивить оборону соперника. Под конец игры гости остались в меньшинстве, когда Соломон-Отабор получил вторую желтую за симуляцию в центре поля. Хотя по повтору тяжело судить, ведь фол действительно мог быть в том эпизоде. Anyway, "Ингулец" в целом по делу берет три бала, ведь как минимум 45 минут команда Ковальца переигрывала своего оппонента. У "казаков" плюс пять от зоны переходных матчей. Поздравим с сохранением прописки в элите?

VBET-лига. 10-й тур

19 апреля, Петрово, стадион "Ингулец"

Ингулец - Рух 1:0

Гол: Максим Ковалёв 15 (пен.)

Ингулец: Алексей Паламарчук, Евгений Запорожец, Владислав Клименко, Александр Козак, Александр Кучеренко, Иван Головкин (Дмитрий Поспелов 72), Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев, Максим Ковалёв, Андрей Кухарук, Денис Резепов (Владимир Одарюк 69)

Рух: Юрий Панькив, Алексей Довгий, Юрий Климчук, Уив Соломон-Отабор, Денис Пидгурский (Ярослав Карабин 78), Марьян Мысык (Фабрисио Альваренга 29), Таллес Бренер, Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Виталий Роман (Андрей Китела 29), Денис Слюсар

Предупреждения: Александр Кучеренко 45+2, Александр Козак 84 - Уив Соломон-Отабор 40, Фабрисио Альваренга 48, Андрей Китела 84, Уив Соломон-Отабор 90

Удаление: Уив Соломон-Отабор 90