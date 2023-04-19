Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Руха Пономарев: Проиграли немало борьбы в первом тайме. Второй тайм – более-менее
Тренер Руха - о матче с Ингульцом
fcrukh.com
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал итог матча 10-го тура УПЛ, в котором
"К сожалению, по итогам этого матча стоит делать анализ действий не только футболистов, но и действия многих нужно тоже проанализировать.
Если брать чисто нашу команду, то мы проиграли немало борьбы в первом тайме, что помешало нам получить положительный результат. Это касается первой части игры, потому что во втором тайме уже начали играть в футбол, на который мы их настраиваем. Поэтому второй тайм – более-менее. Жаль, что не сравняли счет, не смогли забить мяч.
У нас много молодых футболистов, поэтому, конечно, психология играет очень серьезную роль на этом этапе профессионального становления. Тем более что сегодня выдался боевой матч с большим количеством борьбы, свистков, непонятных решений. Поэтому понятно, что им психологически тяжело. Но нужно двигаться дальше, учиться играть в таких сложных ситуациях.
Следующий матч у нас с "Днепром-1". Очень серьезно будем готовиться к этому сопернику, настраиваемся дать бой. У нас непростая обстановка. В каждой игре мы хотим набирать очки", - рассказал Пономарев.
Популярное сейчас
- Бавария оштрафовала Мане на рекордную сумму в истории клуба
- В Воздушных силах отреагировали на передачу ЗРК Patriot и объяснили "затишье" с ракетными атаками РФ
- Бавария – Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов на 18.04.2023
- Из больничного месяца - в медовый. Юрченко покончил с холостяцкой жизнью. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО