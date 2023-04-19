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Тренер Руха Пономарев: Проиграли немало борьбы в первом тайме. Второй тайм – более-менее

Премьер-лига
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Тренер Руха - о матче с Ингульцом

Тренер Руха Пономарев: Проиграли немало борьбы в первом тайме. Второй тайм – более-менее

fcrukh.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал итог матча 10-го тура УПЛ, в котором его команда проиграла "Ингульцу" (0:1).

"К сожалению, по итогам этого матча стоит делать анализ действий не только футболистов, но и действия многих нужно тоже проанализировать.

Если брать чисто нашу команду, то мы проиграли немало борьбы в первом тайме, что помешало нам получить положительный результат. Это касается первой части игры, потому что во втором тайме уже начали играть в футбол, на который мы их настраиваем. Поэтому второй тайм – более-менее. Жаль, что не сравняли счет, не смогли забить мяч.

У нас много молодых футболистов, поэтому, конечно, психология играет очень серьезную роль на этом этапе профессионального становления. Тем более что сегодня выдался боевой матч с большим количеством борьбы, свистков, непонятных решений. Поэтому понятно, что им психологически тяжело. Но нужно двигаться дальше, учиться играть в таких сложных ситуациях.

Следующий матч у нас с "Днепром-1". Очень серьезно будем готовиться к этому сопернику, настраиваемся дать бой. У нас непростая обстановка. В каждой игре мы хотим набирать очки", - рассказал Пономарев.

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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