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Динамо - Шахтер. Ситуация с дисквалифицированными

Премьер-лига
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Украинское классическое уже в субботу

Динамо - Шахтер. Ситуация с дисквалифицированными

upl.ua

Новина українською

Уже в ближайшую субботу, 22 апреля в УПЛ состоится украиснкое классическое – "Динамо" в Киеве примет "Шахтер".

В предстоящем поединке наставники команд смогут рассчитывать на всех здоровых игроков, поскольку дисквалифицированных в составе обеих команд.

Но при этом под угрозой дисквалификации в "Динамо" на следующие матчи находятся уже шесть футболистов: Александр Сирота, Джастин Лонвейк, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак, Владимир Шепелев и Максим Дячук. У всех — по 3 желтые карточки в чемпионате Украины.

Что касается "Шахтера", то у донецкого клуба перед поединком с "Динамо" нет также дисквалифицированных футболистов. Под угрозой дисквалификации только голкипер Дмитрий Ризнык, который получил 3 желтые карточки еще в составе "Ворсклы".

Дисквалифицированные: Отсутствуют.

Под угрозой дисквалификации: Тымчик, Сирота, Дубинчак, Лонвейк, Шепелев, Дячук — Ризнык.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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