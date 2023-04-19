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Динамо - Шахтер. Ситуация с дисквалифицированными
Украинское классическое уже в субботу
upl.ua
Уже в ближайшую субботу, 22 апреля в
В предстоящем поединке наставники команд смогут рассчитывать на всех здоровых игроков, поскольку дисквалифицированных в составе обеих команд.
Но при этом под угрозой дисквалификации в "Динамо" на следующие матчи находятся уже шесть футболистов: Александр Сирота, Джастин Лонвейк, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак, Владимир Шепелев и Максим Дячук. У всех — по 3 желтые карточки в чемпионате Украины.
Что касается "Шахтера", то у донецкого клуба перед поединком с "Динамо" нет также дисквалифицированных футболистов. Под угрозой дисквалификации только голкипер Дмитрий Ризнык, который получил 3 желтые карточки еще в составе "Ворсклы".
Дисквалифицированные: Отсутствуют.
Под угрозой дисквалификации: Тымчик, Сирота, Дубинчак, Лонвейк, Шепелев, Дячук — Ризнык.
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