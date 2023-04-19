Маркевич: Не представляю, что Динамо с такой игрой будет делать в еврокубках, если сумеет туда пробиться

Известный украинский тренер Мирон Маркевич в интервью "Команде №1" грустит по поводу нынешнего невысоко уровня команд УПЛ .

- Вообще, как-то поймал себя во мнении, что подавляющее большинство отечественных команд одинаковы по стилю, никакому креативу, домашним заготовкам… Взять хотя бы поединок последнего тура "Рух" – " Динамо" . Казалось бы, киевляне после двух побед подряд приложат немало усилий, чтобы деклассировать одного из аутсайдеров и обострят борьбу за место на пьедестале почета. Но во Львове " Рух" выглядел привлекательнее, и даже не представляю, что делать киевлянам с такой игрой в еврокубках, если они туда сумеют пробиться.

– Помнится, перед началом сезона большинство экспертов отмечали, что из-за отъезда легионеров появилась возможность проявить себя нашим молодым футболистам…

– К сожалению, чемпионат уже выходит на финишную прямую, а среди смены нет ни одного открытия, что не может не раздражать. Где же тогда искать потенциальных кандидатов в сборную Украины? В частности, больше всего беспокоит отсутствие равнозначной замены ветерану " Шахтера" Тарасу Степаненко в опорной зоне… Также катастрофически не хватает забивных нападающих.

– Вы сказали, что " Шахтер" близок к завоеванию очередного чемпионского звания , а кто не удержится в элитном дивизионе?

– Вряд ли удастся спастись от вылета " Львову" . Остальных неудачников назвать сложно, потому что в опасной зоне находятся сразу семь команд. Конечно, эта интрига повышает интерес к чемпионату, хотя, повторяю, уровень подготовки участников низкий. С другой стороны, в Украине военное положение и в таких условиях хорошо, что чемпионат вообще проводится.