Костюк: Готовность возглавить первую команду Динамо? Я к этому двигаюсь

Главный тренер " Динамо " U-19 Игорь Костюк прокомментировал слухи, которые одно время активно сватали его в первую команду киевского клуба.

– Вас неоднократно "сватали" в первую команду в свете того, что клуб делает ставку на собственных воспитанников. Как вы относитесь к этой информации?

– Это очень приятно. Там много моих воспитанников. Я понимаю их потенциал, психологию.

– Вы готовы к этому вызову?

– Я к этому двигаюсь. Осенью получил лицензию PRO УЕФА. Это самая высокая тренерская категория. Теперь есть возможность работать на уровне УПЛ и зарубежных чемпионатов. Мне интересен тренерский прогресс, развитие игроков под собственным контролем. Хочется не только работать с ними 2-3 года, но и завоевывать золотые награды, Кубки во взрослом футболе и успешно выступать в еврокубках.

– Сейчас экономическая и политическая ситуация такова, что иностранцев нет. Благодаря собственной школе сможет ли поддерживать бренд "Динамо" и быть успешным не только в Украине, но и Европе?

– По-моему, в Украине можно играть своими игроками и добиваться успеха. В еврокубках для успеха нужно точечно усиливаться.

– Вы себя причисляете к категории "динамовских сердец"?

– Я к этому спокойно отношусь. Я киевлянин, родился и вырос в столице. "Динамо" и Александр Александрович Шпаков воспитали меня, как игрока. И лично Шпаков приобщился к моему становлению как личности.

Свою тренерскую карьеру я сделал благодаря результатам своей работы, а не получил должность из-за успешной карьеры футболиста. Я работаю по испанской методологии, взятой на вооружение во времена работы в клубе Сергея Реброва. Два года работал с Висенте Гомесом и Уная Мельгосой, что дало мне осознание этой модели развития футболистов. Но я всегда еще уделял внимание изучению, анализу соперника и тактическим перестройкам.

Из наставников интересно наблюдать эволюцию Пепа Гвардиолы. Начиная от работы в "Барселоне" до "Ман Сити", он существенно изменился. Очень импонировало, как тренер сборной Марокко Валид Реграги объединил команду, игроки ему доверились и выполняли требования. Это привело к выходу в полуфинал. Очень нравится построение команд Карло Анчелотти. Со времен "Милана" Андрея Шевченко до современного "Реала".

Тот же Сергей Ребров тоже прошел путь от тренера юношеских команд, помощника в главную команду "Динамо".

– Вы уже пятый сезон работаете с юношеской командой. Каждые два года нужно делать то же – формировать новую команду. Не теряете ли мотивацию и остроту футбола?

– Хочется двигаться дальше. Это нормальное желание для каждого наставника. На себе почувствовать моменты, когда твои футболисты растут вместе с тобой и достигают значительных высот.

– Были ли предложения от других команд?

– Сейчас об этом неуместно говорить. Такие предложения были, но я бы не хотел говорить о них конкретно. Я работаю в "Динамо".