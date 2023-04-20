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Угадайте украинский клуб по футболистам, которые в нем играли - Квиз
Свое, родное
fc-dnipro.com.ua
Сегодня мы предлагаем вспомнить карьеры известных футболистов, которые играли в украинских клубах. Здесь могут встречаться команды, которых уже нет на футбольной карте Украины. Вам будут даны три игрока, нужно указать клуб, за который они все когда-то играли. Результатами делитесь в комментариях.
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