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Угадайте украинский клуб по футболистам, которые в нем играли - Квиз

Премьер-лига
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Свое, родное

Угадайте украинский клуб по футболистам, которые в нем играли - Квиз

fc-dnipro.com.ua

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы предлагаем вспомнить карьеры известных футболистов, которые играли в украинских клубах. Здесь могут встречаться команды, которых уже нет на футбольной карте Украины. Вам будут даны три игрока, нужно указать клуб, за который они все когда-то играли. Результатами делитесь в комментариях.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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