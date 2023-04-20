Угадайте украинский клуб по футболистам, которые в нем играли - Квиз

Сегодня мы предлагаем вспомнить карьеры известных футболистов, которые играли в украинских клубах. Здесь могут встречаться команды, которых уже нет на футбольной карте Украины. Вам будут даны три игрока, нужно указать клуб, за который они все когда-то играли. Результатами делитесь в комментариях.