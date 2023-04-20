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Сабо назвал своих фаворитов на пост главного тренера Динамо
Два специалиста
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о претендентах на тренерский пост столичного гранда после ухода Мирчи Луческу.
"Пока что Шовковский притирается. Он был в сборной Украины, теперь помогает Луческу. У Шовковского есть хороший опыт футболиста, он был прекрасный вратарь. Но я не знаю, стоит ли его ставить сейчас главным тренером. Мне кажется, немножко рановато. Ему нужно набраться тренерского опыта, что он сейчас и делает.
Посмотрим, что будет. Я считаю, что в данный момент на роль главного тренера "Динамо" подходят Максимов и ван Леувен", - сказал Сабо в интервью FanDay.
Ранее сообщалось, что судьба Луческу в "Динамо" определится после матча с "Шахтером".
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