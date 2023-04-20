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Сабо назвал своих фаворитов на пост главного тренера Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Два специалиста

Сабо назвал своих фаворитов на пост главного тренера Динамо

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о претендентах на тренерский пост столичного гранда после ухода Мирчи Луческу.

"Пока что Шовковский притирается. Он был в сборной Украины, теперь помогает Луческу. У Шовковского есть хороший опыт футболиста, он был прекрасный вратарь. Но я не знаю, стоит ли его ставить сейчас главным тренером. Мне кажется, немножко рановато. Ему нужно набраться тренерского опыта, что он сейчас и делает.

Посмотрим, что будет. Я считаю, что в данный момент на роль главного тренера "Динамо" подходят Максимов и ван Леувен", - сказал Сабо в интервью FanDay.

Ранее сообщалось, что судьба Луческу в "Динамо" определится после матча с "Шахтером".

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В статье: Мирча Луческу Юрий Максимов Йожеф Сабо Динамо (Киев) Патрик ван Леувен
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Источник:
FanDay

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
20.04.2023 в 12:10
Максимов топ
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