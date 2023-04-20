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Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
fcdynamo.kiev.ua
И снова перед нами всеукраинское футбольное дерби. Классическое всегда славилось своим эмоциональным накалом. На этот раз "Шахтер" борется за чемпионство в УПЛ и сейчас идет на первом месте с 52 очками. Сможет ли "Динамо", которое занимает 4 место в таблице, помешать этому? Луческу говорил, что киевляне перестают бороться за трофей. Следует также напомнить, что из пяти последних матчей "динамовцы" только однажды смогли победить "горняков". В первом круге текущего чемпионата дончане одержали уверенную победу 3:1 (Зубков, Мудрик, Сикан – Ванат), к тому же Траоре еще и не реализовал пенальти. Будет ли реванш? Нас ждет упорная борьба.
Матч 22 тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" состоится в субботу, 22-го апреля, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит youtube-канал Football Hub.
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УПЛ, 22 тур
22 апреля 2023 года. Киев, "Динамо" им. В. Лобановского
"Динамо" 17:00 "Шахтер"
Телетрансляция - Football Hub
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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