"Потом будет легче". Трубин призвал молодежь учить английский уже сейчас

Голкипер " Шахтера " и сборной Украины Анатолий Трубин призвал молодежь учить иностранные языки уже сейчас, не откладывая в долгий ящик.

"Знаю, этот пост читают многие подростки. Поэтому осмелюсь дать совет. Учите английский сейчас. Потом будет легче.

То, что я уже даю интервью по-английски, не означает владения языком. Каждый урок или даже просмотр фильма на языке оригинала показывает, как еще многое нужно учиться", – написал Трубин в Инстаграме.