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"Потом будет легче". Трубин призвал молодежь учить английский уже сейчас
Голкипер сам усиленно занимается
instagram.com/anatoliytrubin81
Голкипер "
"Знаю, этот пост читают многие подростки. Поэтому осмелюсь дать совет. Учите английский сейчас. Потом будет легче.
То, что я уже даю интервью по-английски, не означает владения языком. Каждый урок или даже просмотр фильма на языке оригинала показывает, как еще многое нужно учиться", – написал Трубин в Инстаграме.
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