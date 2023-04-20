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"Потом будет легче". Трубин призвал молодежь учить английский уже сейчас

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Голкипер сам усиленно занимается

"Потом будет легче". Трубин призвал молодежь учить английский уже сейчас

instagram.com/anatoliytrubin81

Новина українською

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин призвал молодежь учить иностранные языки уже сейчас, не откладывая в долгий ящик.

"Знаю, этот пост читают многие подростки. Поэтому осмелюсь дать совет. Учите английский сейчас. Потом будет легче.

То, что я уже даю интервью по-английски, не означает владения языком. Каждый урок или даже просмотр фильма на языке оригинала показывает, как еще многое нужно учиться", – написал Трубин в Инстаграме.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
20.04.2023 в 18:46
Гарний посил. Гадаю саме через незнання англійської мало футболістів виїздять грати у топ- чемпіонати. Якщо ще до когось не дійшло досі доцільність вивчення англійської, то пост Трубіна саме до вас. Якщо вже ми хочемо інтегруватися у цивілізаційний глобальний світ та перейняти увесь той колосальний досвід становлення порядку та добробуту для кожного .
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