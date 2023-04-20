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Сабо: Динамо будет играть на контратаках. У Шахтера просто сильнее команда
Анализ нынешнего положения дел в командах от известного экспертов
upl.ua
Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча "
– Йожеф Йожефович, какие у вас ожидания от матча "Динамо" – "Шахтер"?
– Как бы там ни было, но "Динамо" и "Шахтер" подготовятся к этой игре. Проблемы есть и у одной, и у другой команды, особенно, у "Динамо". Однако я ожидаю интересной игры, хотя уже знаю, какую Луческу изберет тактику.
– Какую?
– Свою любимую! Будет играть на контратаках. "Динамо" так играет с первых месяцев после прихода Луческу и этот матч не станет исключением. Сегодня и "Шахтер" не в лучшем своем состоянии, но все равно у "горняков" будет преимущество. На сегодняшний день они смотрятся лучше, чем динамовцы.
– Имеете в виду, что у "Шахтера" сильнее игроки?
– Да, именно так, у них просто сильнее команда. "Шахтер" возвратил всех своих арендованных игроков и усилился украинцами. У них хорошая средняя линия и атакующий потенциал. "Динамо" таким похвастаться не может.
– Кто вам импонирует из игроков "Шахтера"?
– Мне нравится Бондаренко, он хороший игрок. А вообще у них средняя линия вся добротная.
– От кого из игроков "Шахтера" вы ожидаете большего?
– Судаков что-то долго запрягает. Пока еще он не проявил себя на международном уровне, а уже пора.
– У "Динамо" кого-то можете выделить?
– Могу назвать опорного полузащитника Сидорчука. Он более-менее неплохо смотрится и не зря является капитаном команды. Сидорчук хорош в отборе и неплохо подыгрывает в атаке. Но Луческу слишком часто меняет игроков, у "Динамо" большая ротация.
А вообще в "Динамо" сейчас нет игроков высокого уровня. Я не критикую, просто такое время. Пришла молодежь, уехали легионеры, поэтому уровень команды не ахти какой. Мне больно смотреть, как они с мячом работают, делают плохие передачи. Сколько ошибок! Даже не знаю, как они будут выступать в международных играх.
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