Сабо: Динамо будет играть на контратаках. У Шахтера просто сильнее команда

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча " Динамо " – "Шахтер", который состоится в субботу, 22 апреля.

– Йожеф Йожефович, какие у вас ожидания от матча "Динамо" – "Шахтер"?

– Как бы там ни было, но "Динамо" и "Шахтер" подготовятся к этой игре. Проблемы есть и у одной, и у другой команды, особенно, у "Динамо". Однако я ожидаю интересной игры, хотя уже знаю, какую Луческу изберет тактику.

– Какую?

– Свою любимую! Будет играть на контратаках. "Динамо" так играет с первых месяцев после прихода Луческу и этот матч не станет исключением. Сегодня и "Шахтер" не в лучшем своем состоянии, но все равно у "горняков" будет преимущество. На сегодняшний день они смотрятся лучше, чем динамовцы.

Читайте также Сабо: Динамо в чемпионате будет третьим или четвертым

– Имеете в виду, что у "Шахтера" сильнее игроки?

– Да, именно так, у них просто сильнее команда. "Шахтер" возвратил всех своих арендованных игроков и усилился украинцами. У них хорошая средняя линия и атакующий потенциал. "Динамо" таким похвастаться не может.

– Кто вам импонирует из игроков "Шахтера"?

– Мне нравится Бондаренко, он хороший игрок. А вообще у них средняя линия вся добротная.

– От кого из игроков "Шахтера" вы ожидаете большего?

– Судаков что-то долго запрягает. Пока еще он не проявил себя на международном уровне, а уже пора.

– У "Динамо" кого-то можете выделить?

– Могу назвать опорного полузащитника Сидорчука. Он более-менее неплохо смотрится и не зря является капитаном команды. Сидорчук хорош в отборе и неплохо подыгрывает в атаке. Но Луческу слишком часто меняет игроков, у "Динамо" большая ротация.

А вообще в "Динамо" сейчас нет игроков высокого уровня. Я не критикую, просто такое время. Пришла молодежь, уехали легионеры, поэтому уровень команды не ахти какой. Мне больно смотреть, как они с мячом работают, делают плохие передачи. Сколько ошибок! Даже не знаю, как они будут выступать в международных играх.