Колос - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

22-й тур украинского чемпионата начнется в Ковалевке. И сразу достаточно интересным поединком. Идущая ныне третьей луганская "Заря", обыгравшая на прошлой неделе грозный "Днепр-1", отправится в гости к "Колосу". Задача у коллектива ван Леувена всего одна - продолжить стабильно набирать очки.

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Однако у "Колоса" другие планы. Подопечные Вышняка в последних играх набрали неплохой ход, взяв семь балов в трех играх. Более того, ковалевцы не пропускают 270 минут, а потому будущий для "Зари" станет хорошей проверкой на прочность.

Смотрите матч 22-го тура УПЛ в пятницу, 21-го апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports" и Youtube-канале "Setanta Sports".