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Колос - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Колос" - "Заря", украинская Премьер-лига, 16-е апреля 2023

Колос - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

22-й тур украинского чемпионата начнется в Ковалевке. И сразу достаточно интересным поединком. Идущая ныне третьей луганская "Заря", обыгравшая на прошлой неделе грозный "Днепр-1", отправится в гости к "Колосу". Задача у коллектива ван Леувена всего одна - продолжить стабильно набирать очки.

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Однако у "Колоса" другие планы. Подопечные Вышняка в последних играх набрали неплохой ход, взяв семь балов в трех играх. Более того, ковалевцы не пропускают 270 минут, а потому будущий для "Зари" станет хорошей проверкой на прочность.

Смотрите матч 22-го тура УПЛ в пятницу, 21-го апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports" и Youtube-канале "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Колос" - "Заря" на UA-Футбол>>

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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