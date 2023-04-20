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Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Динамо" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 22-е апреля 2023

Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Матч "Динамо" - "Шахтер" по-прежнему остается главным украинским противостоянием. И в таблицу заглядывать не нужно, ибо места команд не имеют значения. Самые титулованные клубы страны сойдутся во второй раз за сезон, при этом преследуя разны задачи. Команда Мирчи Луческу всю кампанию серьезно хандрит, однако сомнений в том, что амбициозные игроки выйдут настроенными на матч против главного соперника, у нас нет.

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Это же касается и их оппонентов. "Шахтер" продолжает практически идеально идти весной, опередив "Днепр-1" уже на семь балов. Да, у последних остается поединок в запасе, однако ныне именно подопечные Йовичевича считаются главными фаворитами на титул чемпиона. И в игре против "Динамо" это можно будет в очередной раз доказать.

Смотрите матч 22-го тура УПЛ в субботу, 22-го апреля. Начало игры в 17:00. Трансляция будет доступна на канале "2+2", а также на Youtube-канале "Football Hub".

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Трансляція матчу Динамо - Шахтар
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Динамо" - "Шахтер" на UA-Футбол>>

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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