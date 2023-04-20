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Вирт: Начали интервью брать... 3,5 года сидели в засаде, только где-то неудача – сразу вылезли

Премьер-лига
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У Вереса и Вирта дела не ахти

Вирт: Начали интервью брать... 3,5 года сидели в засаде, только где-то неудача – сразу вылезли

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал неудачную серию своей команды в УПЛ.

Напомним, что "Верес" не побеждает в чемпионате на протяжении 10-ти игр: 3 ничьи и 7 поражений.

"У меня такой серии в моей недолгой тренерской карьере точно не было, и даже когда я был футболистом тоже. Однозначно надо много работать, переломить это невезение. Команда много делает на футбольном поле, а побед нет.

Трансферную компанию я провалил, это однозначно. Где-то ходил в розовых очках, думал, что можем прорваться до лета, сэкономить средства и так далее, но я ошибся. Обойма у нас небольшая, трудно заменить футболистов. Надо было больше разговаривать с президентом, просить дополнительные средства, чтобы пригласить более квалифицированных игроков.

Есть критика справедливая, я понимаю ее. Многие мои друзья тренера звонят и поддерживают, говорят, что есть игра, но очки не добираем.

Начали интервью брать, только ждали, когда у меня неудачи будут, и начали сыпаться интервью. Ничего не было, только неудача – сразу чуть ли не отставка, мы все делаем для него, а надо результат.

Надо задуматься, проанализировать, потому что 3,5 года сидели в засаде, только где-то неудача – сразу вылезли", — сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ

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