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Швед и Степаненко вернулись в обойму Шахтера перед матчем с Динамо

Премьер-лига
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Оба игрока тренируются в общей группе

Швед и Степаненко вернулись в обойму Шахтера перед матчем с Динамо

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 22-го тура с "Динамо". С начала недели подопечные Игоря Йовичевича работают на базе столичного спорткомплекса "Святошин".

В четверг, 20 апреля, "оранжево-черные" провели дневную сессию, состоявшую из разминки, эстафетных упражнений, работы над тактикой и ударов по воротам и продолжалась около часа.

Отдельно отметим, что в общей группе несколько дней тренируется Марьян Швед и Тарас Степаненко.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 17:00.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Марьян Швед
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Источник:
ФК Шахтар

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