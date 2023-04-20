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Швед и Степаненко вернулись в обойму Шахтера перед матчем с Динамо
Оба игрока тренируются в общей группе
shakhtar.com
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В четверг, 20 апреля, "оранжево-черные" провели дневную сессию, состоявшую из разминки, эстафетных упражнений, работы над тактикой и ударов по воротам и продолжалась около часа.
Отдельно отметим, что в общей группе несколько дней тренируется Марьян Швед и Тарас Степаненко.
Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 17:00.
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