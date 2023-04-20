Швед и Степаненко вернулись в обойму Шахтера перед матчем с Динамо

" Шахтер " продолжает подготовку к матчу 22-го тура с "Динамо". С начала недели подопечные Игоря Йовичевича работают на базе столичного спорткомплекса "Святошин".

В четверг, 20 апреля, "оранжево-черные" провели дневную сессию, состоявшую из разминки, эстафетных упражнений, работы над тактикой и ударов по воротам и продолжалась около часа.

Отдельно отметим, что в общей группе несколько дней тренируется Марьян Швед и Тарас Степаненко.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 17:00.