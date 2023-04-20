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Довбик и Буяльский забили наибольшее количество решающих голов в текущем сезоне УПЛ
Особенно важны те голы, которые дают результат
Фото: scdnipro1.com.ua
Больше всех очков в текущем розыгрыше чемпионата своим командам принесли динамовец Виталий Буяльский и днепрянин Артем Довбик – по 16 (5 победных мячей и 1 ничейный).
Они же возглавляют список лучших бомбардиров УПЛ текущего сезона (Довбик – 18 голов, Буяльский – 11).
Отдельно отметим уникальный результат Даниила Алефиренко. За "Зарю" (в первом круге) и "Черноморец" (во втором) он забил пять мячей (1+4), и все пять принесли его командам очки.
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