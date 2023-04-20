  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Довбик и Буяльский забили наибольшее количество решающих голов в текущем сезоне УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик и Буяльский забили наибольшее количество решающих голов в текущем сезоне УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Особенно важны те голы, которые дают результат

Довбик и Буяльский забили наибольшее количество решающих голов в текущем сезоне УПЛ

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

УПЛ подсчитала статистику по голам игроков, который оказали влияние на результат матчей этого сезона.

Больше всех очков в текущем розыгрыше чемпионата своим командам принесли динамовец Виталий Буяльский и днепрянин Артем Довбик – по 16 (5 победных мячей и 1 ничейный).

Они же возглавляют список лучших бомбардиров УПЛ текущего сезона (Довбик – 18 голов, Буяльский – 11).

Отдельно отметим уникальный результат Даниила Алефиренко. За "Зарю" (в первом круге) и "Черноморец" (во втором) он забил пять мячей (1+4), и все пять принесли его командам очки.

Довбик и Буяльский забили наибольшее количество решающих голов в текущем сезоне УПЛ - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Сабо: Суркисы уже охладели к футболу
yellow-arrow
Швед и Степаненко вернулись в обойму Шахтера перед матчем с Динамо
yellow-arrow
Сабо: Не уверен, что Динамо займет даже третье место
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Виталий Буяльский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Артем Довбик Колос (Ковалевка) Максим Прядун Павел Ореховский Виктор Цыганков СК Днепр-1 Сергей Булеца Михаил Мудрик Артем Бондаренко Металлист (Харьков) Данил Алефиренко Таулянт Сефери
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде