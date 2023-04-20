Довбик и Буяльский забили наибольшее количество решающих голов в текущем сезоне УПЛ

УПЛ подсчитала статистику по голам игроков, который оказали влияние на результат матчей этого сезона.

Больше всех очков в текущем розыгрыше чемпионата своим командам принесли динамовец Виталий Буяльский и днепрянин Артем Довбик – по 16 (5 победных мячей и 1 ничейный).

Они же возглавляют список лучших бомбардиров УПЛ текущего сезона (Довбик – 18 голов, Буяльский – 11).

Отдельно отметим уникальный результат Даниила Алефиренко. За "Зарю" (в первом круге) и "Черноморец" (во втором) он забил пять мячей (1+4), и все пять принесли его командам очки.