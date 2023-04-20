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Сабо: Суркисы уже охладели к футболу

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперт говорит, что владельцам клуба нужно что-то решать

Сабо: Суркисы уже охладели к футболу

Фото: pravda.com.ua

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился своими опасениями за судьбу киевского клуба.

– Многие болельщики выступают против Суркисов и говорят, что им нужно продать клуб. Что вы думаете по этому поводу?

– Я вообще удивляюсь, с каких денег Суркисы содержат команду. Это тяжело, нужно ведь зарплату платить, выезды обеспечивать. Мне кажется, Суркисы уже охладели к футболу. Не могу ответить, нужно ли им продавать "Динамо", но Луческу в любом случае должен уйти. Нужно брать квалифицированного тренера и платить ему хорошую зарплату, а не так – что взять лишь бы кого и платить ему копейки. Это не годится!

– Кого вы видите главным тренером "Динамо" после Луческу?

– Максимов – очень хороший тренер, он очень много сделал в Ворскле. Может быть, Патрик ван Леувен из "Зари" придет, он более опытный.

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В статье: Игорь Суркис Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
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