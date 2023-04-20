Луческу ляжет на операцию не дожидаясь окончания сезона, - журналист

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу не дожидаясь окончания сезона намерен сделать операцию. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Луческу на пороге сложной операции, потом непростая реабилитация. Насколько я понял, не будут ждать окончания сезона, а в ближайшее время тренер "Динамо" будет прооперирован. Но сейчас для Луческу очень важен матч с "Шахтером", – сказал Цыганик.