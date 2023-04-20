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Луческу ляжет на операцию не дожидаясь окончания сезона, - журналист
Но сейчас главное для тренера - матч с Шахтером
Фото: Олександр Приходько
Главный тренер "
"Луческу на пороге сложной операции, потом непростая реабилитация. Насколько я понял, не будут ждать окончания сезона, а в ближайшее время тренер "Динамо" будет прооперирован. Но сейчас для Луческу очень важен матч с "Шахтером", – сказал Цыганик.
Ранее Луческу сообщил, что у него
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