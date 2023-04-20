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Луческу ляжет на операцию не дожидаясь окончания сезона, - журналист

Премьер-лига
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Но сейчас главное для тренера - матч с Шахтером

Луческу ляжет на операцию не дожидаясь окончания сезона, - журналист

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не дожидаясь окончания сезона намерен сделать операцию. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Луческу на пороге сложной операции, потом непростая реабилитация. Насколько я понял, не будут ждать окончания сезона, а в ближайшее время тренер "Динамо" будет прооперирован. Но сейчас для Луческу очень важен матч с "Шахтером", – сказал Цыганик.

Ранее Луческу сообщил, что у него развился коксартроз – хроническое заболевание, проявляющееся поражением тазобедренного сустава.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
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