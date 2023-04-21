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Колос – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Колос – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" – фаворит матча, но легкая прогулка команду Патрика Ван Леувена точно не ждет. "Колос" имеет свои еврокубковые амбиции и главное – в последнее время почувствовал вкус побед. Это может вдохновить ковалевцев в матче против острого раздражителя, которым является "Заря".

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Это первый матч 22-го тура чемпионата Украины. Он состоится в Ковалевке в пятницу, 21-го апреля, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Трансляция будет только на ОТТ-платформе, а также на YouTube-канале Setanta Sports УПЛ. Смотреть можно прямо в этой новости.

"Колос" 15:00 "Заря"

VBET-лига. 22-й тур
21 апреля, Ковалевка, стадион "Колос"
Арбитр: Я.Козык
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) смотреть футбол онлайн
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