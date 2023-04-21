Колос – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Заря" – фаворит матча, но легкая прогулка команду Патрика Ван Леувена точно не ждет. "Колос" имеет свои еврокубковые амбиции и главное – в последнее время почувствовал вкус побед. Это может вдохновить ковалевцев в матче против острого раздражителя, которым является "Заря".

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Это первый матч 22-го тура чемпионата Украины. Он состоится в Ковалевке в пятницу, 21-го апреля, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Трансляция будет только на ОТТ-платформе, а также на YouTube-канале Setanta Sports УПЛ. Смотреть можно прямо в этой новости.

VBET-лига. 22-й тур

21 апреля, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Я.Козык

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

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