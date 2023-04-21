В Кривбассе объяснили, почему африканский новичок до сих пор не прибыл в Украину

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о ситуации с форвардом Даниэлем Созахом, который до сих пор не приехал в расположение клуба.

"Сейчас он в Турции и получает украинскую визу. Затем футболист должен получить молдавскую визу. К сожалению, это не зависит от нас. Все документы представлены и мы ждем ответа от украинского посольства. Из-за военного положения проверка документов значительно длиннее, ведь это на контроле СБУ. С подобными задержками сталкиваются все украинские клубы, подписывающие иностранных игроков", - сказал Баенко.

Напомним, в конце февраля Даниэль покинул белорусскую "Ислочь" на правах свободного агента. В марте "Кривбасс" договорился о переходе форварда сборной Нигера.