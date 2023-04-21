Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Кривбассе объяснили, почему африканский новичок до сих пор не прибыл в Украину
Проверка документов из-за военного положения значительно дольше
Фото: fcisloch.by
Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о ситуации с форвардом Даниэлем Созахом, который до сих пор не приехал в расположение клуба.
"Сейчас он в Турции и получает украинскую визу. Затем футболист должен получить молдавскую визу. К сожалению, это не зависит от нас. Все документы представлены и мы ждем ответа от украинского посольства. Из-за военного положения проверка документов значительно длиннее, ведь это на контроле СБУ.
С подобными задержками сталкиваются все украинские клубы, подписывающие иностранных игроков", - сказал Баенко.
Напомним, в конце февраля Даниэль покинул белорусскую "Ислочь" на правах свободного агента. В марте "Кривбасс" договорился о переходе форварда сборной Нигера.
Популярное сейчас
- Юнион Сент-Жиллуа – главная сенсация евросезона. Их стадион – памятник архитектуры, а команду набрала компьютерная программа
- Третью ночь подряд россияне атакуют Украину шахедами. Под ударом - Киевская и Полтавская области
- Таблица коэффициентов УЕФА. Конкурент Украины набирает почти балл
- Динамо - Шахтер. Ситуация с дисквалифицированными
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО