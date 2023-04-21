  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Кривбассе объяснили, почему африканский новичок до сих пор не прибыл в Украину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Кривбассе объяснили, почему африканский новичок до сих пор не прибыл в Украину

Премьер-лига
(1 голосов)

Проверка документов из-за военного положения значительно дольше

В Кривбассе объяснили, почему африканский новичок до сих пор не прибыл в Украину

Фото: fcisloch.by

Новина українською

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о ситуации с форвардом Даниэлем Созахом, который до сих пор не приехал в расположение клуба.

"Сейчас он в Турции и получает украинскую визу. Затем футболист должен получить молдавскую визу. К сожалению, это не зависит от нас. Все документы представлены и мы ждем ответа от украинского посольства. Из-за военного положения проверка документов значительно длиннее, ведь это на контроле СБУ.

С подобными задержками сталкиваются все украинские клубы, подписывающие иностранных игроков", - сказал Баенко.

Напомним, в конце февраля Даниэль покинул белорусскую "Ислочь" на правах свободного агента. В марте "Кривбасс" договорился о переходе форварда сборной Нигера.

Читайте такжеКривбасс хочет изменить дату и год рождения клуба
По теме
yellow-arrow
Колос – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Воскресенье и понедельник. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 25-го тура
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Украины: Супряга, наверное, снизил к себе требования
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде