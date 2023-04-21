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Ворскла - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "Металлист", украинская Премьер-лига, 22-е апреля 2023

Ворскла - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" смогла добыть две минимальные победы кряду, что воспринимается в фанатской среде команды достаточно позитивно. Коллектив Скрипника во многом проваливает сезон, однако удачный финиш должен помочь вернуть расположение фанатов, подарив тем надежду на светлое завтра.

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У "Металлиста" же дела совсем плохи. Не сказать, что по игре коллектив Огненовича проваливается во всем, однако отсутствие побед немного напрягает. В прошлом туре харьковчане упустили комфортное преимущество в игре против "Вереса", сыграв по итогу 5:5. Как итог, грустное 14-е место в таблице УПЛ.

Смотрите матч 22-го тура УПЛ в субботу, 22-го апреля. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Металлист" на UA-Футбол>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Металлист (Харьков)
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