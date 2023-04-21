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"Это означает, что мы живы". Палкин – о чемпионате Украины во время войны
Функционер рассказал, почему важно проводить матчи в Украине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мыслями касательно проведения чемпионата Украины в условиях войны.
"Играть в футбол - означает, что мы живы. Людям важно иногда думать о чем-то другом, кроме войны. Потому что мы имеем в виду практически только это: война, война, война. Футбол – передышка, в том числе и для солдат, которые могут смотреть наши игры на своих телефонах.
Многие свидетельствуют о том, что мы хорошо потрудились, чтобы возобновить чемпионат в этом сезоне. Украинскому футболу нужно было не исчезать, но и для морального духа населения это тоже было важно.
Организовать чемпионат в нынешних условиях непросто. Мы можем использовать только пять стадионов, потому что некоторые из них находятся слишком близко к местам, где бои интенсивные, а другие частично уничтоженные. Мы не можем использовать самолеты, чтобы передвигаться, только автобусы, что иногда означает путешествие в течение восьми или девяти часов, чтобы сыграть матч.
Во время матчей нередко звучат сирены тревоги, поэтому нужно идти в укрытие, пока восстанавливается безопасность. Иногда на проведение 90-минутной игры уходит четыре или пять часов. Но мы можем играть, это самое главное", – рассказал Палкин в интервью Le Temps.
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