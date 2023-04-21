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Горнякам не должны помешать травмы и мотивация киевлян. Анонс матча Динамо – Шахтер
Зато хозяева, по идее, будут готовы к стандартам от гостей
Getty Images / Global Images Ukraine
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Быстро вспоминаем матч "Заря" – "СК Днепр-1", детально анализируем положение команд наверху турнирной таблицы, обсуждаем состояние "Динамо" и "Шахтера" накануне очной битвы. Восстановление и влияние Шапаренко, тренерский мостик столичного гранда, кандидаты на замену Луческу (есть два неплохих украинских тренера), лазарет "горняков", мысли касательно оценки Маркевича – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
02:31 – "Заря" – "СК Днепр-1": что удалось вынести из встречи претендентов на медали?
07:21 – Чем Луческу будет удивлять свою бывшую команду?
13:00 – Шапаренко скоро вернется. Как должна пойти карьера главного актива киевлян?
17:34 – "Шахтер" много создает на стандартах, "Динамо" много пропускает. Или уже нет?
22:34 – Костюк и Шевченко как претенденты на замену Луческу;
36:45 – "Горняки": их функциональное состояние, четкая работа на рынке и ситуация в лазарете;
45:33 – Маркевич считает, что "Шахтер" – команда уровня Лиги конференций. Так ли это?
50:04 – Подытоживаем: кто сколько отдыхал, в чьих руках судьба золота, прогноз на поединок;
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