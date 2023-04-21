Горнякам не должны помешать травмы и мотивация киевлян. Анонс матча Динамо – Шахтер

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Быстро вспоминаем матч "Заря" – "СК Днепр-1", детально анализируем положение команд наверху турнирной таблицы, обсуждаем состояние "Динамо" и "Шахтера" накануне очной битвы. Восстановление и влияние Шапаренко, тренерский мостик столичного гранда, кандидаты на замену Луческу (есть два неплохих украинских тренера), лазарет "горняков", мысли касательно оценки Маркевича – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

02:31 – "Заря" – "СК Днепр-1": что удалось вынести из встречи претендентов на медали?

07:21 – Чем Луческу будет удивлять свою бывшую команду?

13:00 – Шапаренко скоро вернется. Как должна пойти карьера главного актива киевлян?

17:34 – "Шахтер" много создает на стандартах, "Динамо" много пропускает. Или уже нет?

22:34 – Костюк и Шевченко как претенденты на замену Луческу;

36:45 – "Горняки": их функциональное состояние, четкая работа на рынке и ситуация в лазарете;

45:33 – Маркевич считает, что "Шахтер" – команда уровня Лиги конференций. Так ли это?

50:04 – Подытоживаем: кто сколько отдыхал, в чьих руках судьба золота, прогноз на поединок;