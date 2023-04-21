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После розыгрыша штрафного. Бражко дальним ударом забил Колосу - ВИДЕО

Премьер-лига
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Мощный удар

После розыгрыша штрафного. Бражко дальним ударом забил Колосу - ВИДЕО

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

"Колос" в рамках 22-го тура УПЛ на своем поле принимает "Зарю". На 31-й минуте встречи лугачане сумели выйти вперед. Полузащитник Сергей Булеца со штрафного покатил мяч на Бражко, а Владимир мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Евгения Волынца.

Для Бражко этот гол стал 5 в текущем сезоне за луганчан.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Зари". За ходом событий матча вы можете следить в нашей текстовой трансляции.

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) Владимир Бражко
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