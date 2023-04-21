Верес - Минай: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Весна для обоих борцов за выживание складывается по-разному. "Верес" еще ни разу не победил после зимней паузы и сейчас идет тринадцатым. А вот "Минай" приятно удивляет и даже немного отдалился от зоны вылета. "Народному клубу" крайне необходима победа, чтобы снять со своих плеч бремя неудач. Но и "Минай" не имеет права оступаться, ведь команда Владимира Шарана еще не решила задачу по сохранению прописки в текущем сезоне.

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Матч между "Вересом" и "Минаем" состоится в субботу, 22 апреля и начнется в 15:00. Эта игра не будет показана на ТВ каналах. Единственный источник трансляции – ОТТ-платформа Setanta Sports, которая работает по подписке.