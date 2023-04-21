Колос - Заря 0:1. Добро пожаловать в топ-2

Тихим ходом луганская "Заря" укрепилась на третьей месте. Более того, несмотря на скептицизм в отношении команды ван Леувена, у них был реальный шанс уже сегодня забраться на вторую строчку в таблице, обогнав недавно обыгранный ими же "Днепр-1". Да, серебренные ощущения будут временными, ибо у коллектива Кучера на два матча сыгранных поединка меньше, однако даже временная вторая строчка остается второй строчкой. Вот только забраться туда непросто.

Дабы это сделать, коллективу ван Леувена нужно было обыгрывать "Колос" на его поле, что нельзя назвать самой простой задачей. Команда Вышняка редко балует зрителей зрелищем, однако остается достаточно прагматичной командой, которая мало пропускает и умеет выжимать максимум из созданного. По крайней мере, так было в двух последних турах, когда "Колос" поочередно и в сухую одолел "Металлист 1925" и "Ингулец". Да, не самые грозные оппоненты, но разве не стабильность против оных важна при борьбе за место в еврокубках? Так что не стоит недооценивать последние успехи "бело-черных", ибо они умеют удивлять.

Смотрели фильм "11 друзей Оушена"? Если да, то вы сможете примерно представить, что происходило на поле в Ковалевке в первом тайме. Только мы чуть сменим название, ибо считаем более подходящим тайтлом "11 подопечных ван Леувена". Так вот, игроков "Зари" в сегодняшнем матче можно было сравнивать с группировкой взломщиков и грабителей, перед которыми стояла одна задача - взломать ковалевский сейв. Гости долго мучились, ибо все попытки подобрать нужную комбинацию заканчивались крахом. Ни навесы Бутко (после одного из таких мяч попал в руку Черноморцу, однако арбитр пенальти не назначил), ни удары издали от Булецы, ни попытки Герреро придумать что-либо в чужой штрафной ни приводили к успеху. Но все же "Заря" справилась. Пароль к сейфу забитый гол они нашли на 31-й минуте, идеально разыграв штрафной удар. Булеца подошел к мячу, однако вместо удара из опасной позиции, скинул под удар Бражко, который мощным выстрелом и открыл счет в игре. Вот так арендованные у "Динамо" игроки помогли гостям сохранить отрыв от того самого "Динамо".

"Колос" смотрелся очень неплохо у своих ворот, однако в атаке был неспособен предложить что-то интересное. Ярослав Вышняк не зря в одном из последних интервью говорил, что его команде очень важно повести в счете, а после оберегать нужный счет и ловить соперника на контрах. Сегодняшний сценарий не играл им на руку, а потому уже с середины первого тайма хозяева вынужденны были сами пыхтеть в позиционной игре. Моментов почти не было, а лидеры в лице Мякушко, Ильина и Ориховского с мячом практически и не встречались. Не помогал им и Богданов, который за первые 45 минут запомнилась лишь грубым фолом и полученной желтой карточкой.

Еще одним человеком, награжденный "горчичником" до перерыва, был крайний защитник "Зари" Игорь Снурницын. И именно он имел все шансы стать антигероем для своей команды, после того как заработал второе предупреждение за фол возле своей штрафной. Желтая по делу, но от этого она не перестает быть неоправданной, ибо перед Ильином, на котором и сфолил Снурницын, оставались игроки гостей, которые могли остановить проход вингера. Однако преступление случилось, а после него - и наказание. Интересно, что удаление Снурницына не сильно сказалось на игре. "Заре" как играла активно первым номером, так и продолжала это делать. "Колос" же не спешил вперед, стараясь не оставлять дыр в обороне во время долгих атаках. Ибо луганчане и при потере одного футболиста могут наказать.

В принципе, на этом события в игре закончились. "Заре" до конца поединка выбежала в одну перспективную атаку, однако Полегенько не сумел выдать идеальный пас на Мишнева, у которого был шанс закрывать игру, а "Колос" в целом выдал необдуманный штурм, запомнившийся разве что постоянным нахождением Волынца в чужой штрафной. Видно, кто-то пересмотрел хоккей. По итогу, "Заря" взяла непростые, но безумно важные три бала, которые позволили им запрыгнуть на второе место. Временно или нет пускай решает "Днепр-1", однако данное достижение игнорировать не получится. Патрик ван Леувен проделал отличную работу и получил заслуженный приз. Главное выдержать заданный темп до конца сезона.

VBET-лига. 22-й тур

21 апреля, Ковалевка, стадион "Колос"

Колос - Заря 0:1

Гол: Владимир Бражко 31

Колос: Евгений Волынец, Роман Гончаренко, Владимир Лысенко (Кирилл Попов 62), Павел Ориховский (Евгений Исаенко 79), Вадим Милько, Александр Черноморец, Николай Золотов, Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко, Олег Ильин, Андрей Богданов (Сергей Болбат 62)

Заря: Александр Сапутин, Богдан Бутко, Владимир Бражко (Кирилл Дришлюк 68), Денис Антюх (Роман Вантух 58), Сергей Булеца (Алексей Хахлев 81), Евгений Шахов, Назарий Русин (Павел Полегенько 81), Максим Имереков, Эдуардо Герреро (Дмитрий Мишнев 68), Арсений Батагов, Игорь Снурницын

Предупреждения: Николай Золотов 30, Андрей Богданов 45 - Игорь Снурницын 38, Владимир Бражко 50, Игорь Снурницын 54

Удаление: Игорь Снурницын 54