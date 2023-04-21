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Сабо: Брайтон хотел Матвиенко? Это журналисты разгоняют тему, никто его не хочет покупать

Премьер-лига
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Потому что это не тот уровень

Сабо: Брайтон хотел Матвиенко? Это журналисты разгоняют тему, никто его не хочет покупать

shakhtar.com

Новина українською

Известный украинский тренер Йожеф Сабо скептически относится к слухам о заинтересованности в защитнике "Шахтера" Николае Матвиенко некоторых клубов АПЛ.

"Матвиенко хотел купить "Брайтон"? Это журналисты разгоняют эту тему. Никто его не хочет покупать, они же видят, что это не тот уровень", – сказал Сабо.

Напомним, что этой зимой СМИ активно сватали игрока в "Брайтон", но гендир "горняков" Сергей Палкин заявил, что игрок стоит намного больше 16 млн евро, которые за него предлагали.

Также отметим, что месяц назад игрок продлил контракт с "Шахтером" до конца 2027 года.

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В статье: Йожеф Сабо Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
Fanday

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