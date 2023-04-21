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Сабо: Брайтон хотел Матвиенко? Это журналисты разгоняют тему, никто его не хочет покупать
Потому что это не тот уровень
shakhtar.com
Известный украинский тренер Йожеф Сабо скептически относится к слухам о заинтересованности в защитнике "
"Матвиенко хотел купить "Брайтон"? Это журналисты разгоняют эту тему. Никто его не хочет покупать, они же видят, что это не тот уровень", – сказал Сабо.
Напомним, что этой зимой СМИ активно сватали игрока в "Брайтон", но гендир "горняков" Сергей Палкин заявил, что
Также отметим, что месяц назад игрок продлил контракт с "Шахтером" до конца 2027 года.
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