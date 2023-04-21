Сабо: Брайтон хотел Матвиенко? Это журналисты разгоняют тему, никто его не хочет покупать

Известный украинский тренер Йожеф Сабо скептически относится к слухам о заинтересованности в защитнике " Шахтера " Николае Матвиенко некоторых клубов АПЛ.

"Матвиенко хотел купить "Брайтон"? Это журналисты разгоняют эту тему. Никто его не хочет покупать, они же видят, что это не тот уровень", – сказал Сабо.

Напомним, что этой зимой СМИ активно сватали игрока в "Брайтон", но гендир "горняков" Сергей Палкин заявил, что игрок стоит намного больше 16 млн евро , которые за него предлагали.

Также отметим, что месяц назад игрок продлил контракт с "Шахтером" до конца 2027 года.