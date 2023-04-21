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Ван Леувен: Сегодня было много нюансов в судействе - они многое делали непонятного

Премьер-лига
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Но Заря все-таки выгрызла победу в матче с Колосом

Ван Леувен: Сегодня было много нюансов в судействе - они многое делали непонятного

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен рассказал о победе своей команды в матче 22-го тура УПЛ против "Колоса" (1:0).

– Мы хорошо начали игру. Понимали, что соперник будет ждать нас на своей половине поля. Они не хотели прессинговать. Надо было играть побыстрее, чтобы находить свободных игроков в центре поля. Создали несколько моментов. Получили шанс, разыграли стандарт и Владимир Бражко отлично выполнил удар. Надеялся, что дальше будет более высокий темп от нас, но этого не произошло.

Очень быстро Снурницын получил вторую желтую карточку. Подготовили замены. Последние минут 35 играли вдесятером.

Команда продемонстрировала свою ментальность. Вгрызались за каждый метр и сантиметр поля, поэтому результат справедлив.

– Такие тяжелые победы, как сегодня, придадут нам уверенности.

– Да. Эта победа придаст команде сил, уверенности, что, несмотря ни на что, нужно играть на результат. Есть много нюансов в судействе сегодня. Они многое делали непонятного. Но самое главное, что мы победили.

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК Зоря

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