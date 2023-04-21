Вирт: Верю, что Верес сможет сохранить прописку в УПЛ

Главный тренер " Вереса " Юрий Вирт уверен, что даже неудачная серия из десяти матчей без побед не помешает команде сохранить место в УПЛ.

- Юрий Николаевич, матч с "Металлистом " стал десятым подряд, в котором команда не сумела выиграть. Как это оказывает влияние на психологическое состояние команды? Как обсуждаете это внутри коллектива?

– Такой результат не добавляет нам оптимизма. Мы многое об этом говорим. Я призываю команду не обращать внимание на статистику, а настойчивее работать над собой. Мы все понимаем, что полоса неудач наконец закончится. Я вижу, что команда работает над собой, футболисты упорно занимаются на тренировках. Все хотят оставить эту серию неудач позади. Эти факторы вселяют оптимизм.

– Вы часто вспоминаете проблему отсутствия глубины состава. Нет ротации, нет конкуренции. Можно ли было это предвидеть в январе? Вы подписали всех, кого вы хотели? Были ли некоторые препятствия для качественной доукомплектации?

– Да, глубина состава оставляет желать лучшего. Травмы, дисквалификации. Когда одновременно выпадает пять-шесть футболистов – это серьезная проблема. Приходится находить внутренние резервы. Сейчас я осознаю, что зимой нужно было искать дополнительное усиление. Но вот честно – не было таких футболистов, кого мы могли бы пригласить и не приглашали.

Здесь немаловажную роль играет и финансовая составляющая. Для солидного усиления требуются большие средства. Поэтому делали ставку на имеющихся исполнителей. А более акцентированную трансферную кампанию планировали осуществить уже летом. Да, сейчас я понимаю, что нужно было еще доукомплектовывать команду. Сейчас нам очень не хватает фланговых защитников, например. Тем не менее, я верю, что с теми футболистами, которые у нас есть – мы сможем остаться в УПЛ.