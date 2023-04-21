Колос - Заря: после удаления Снурницына для последовательности судья должен был удалять и игрока Колоса

В матче 22-го тура УПЛ "Колос" - "Заря" арбитр в поле Ярослав Козик показал футболистам пять желтых карточек, две из которых обусловили красную. Хотя матч вообще не был грубым.

Бросается в глаза эпизод на 54-й минуте, когда Снурницын получил второе предупреждение за то, что прихватил соперника руками. При этом нельзя сказать, что защитник "Зари" сорвал опасную атаку соперника, ведь Ильин, если бы прошел Снурницына, "упирался" в других защитников луганской команды. Козик вынес предупреждение по формальным признакам: нельзя руками придерживать соперника, не намереваясь сыграть в мяч.

За формальное решение судью критиковать нельзя. Формальная манера судейства – это стиль, который может кому-то не нравиться, но который имеет право на жизнь. Главное, чтобы в таком стиле рефери придерживался последовательности. И вот здесь у Козика были проблемы.

Момент на 65-й минуте – железобетонная желтая карточка Золотову, который на фланге сбил Русина, продвигавшегося на чужую половину поля на скорости. Контакт состоялся уже тогда, когда Русин пробросил мяч. Кроме того, Золотов сыграл очень резко. То есть сразу два критерия, которыми можно объяснить предупреждение: срыв потенциально перспективной атаки соперника плюс чрезмерное применение силы. У Золотова к тому времени уже была желтая карточка. Козик ему второй не показал.

Были и другие эпизоды, но они мелкие: такие как назначение углового вместо удара от ворот, когда мяч вышел за пределы поля от игрока атаковавшей команды; фиксация фолов при игре в мяч. С не самым сложным матчем УПЛ Ярослав Козик справился не лучшим образом.