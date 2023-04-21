Палкин: Игроки Шахтера живут вдали от семей, у них голова в другом месте

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал, что игрокам команды довольно тяжело концентрироваться на футболе, и пояснил почему.

"В этих условиях сложно сконцентрироваться на футболе, игроки стараются изо всех сил. Но поймите, они живут далеко от своих семей, тщательно проверяют информацию из Telegram-каналов, где каждые 10-15 минут мы узнаем плохие новости откуда-то.

Вы никогда не сможете обвинить их в том, что у них голова в другом месте, даже если мы попытаемся повысить их мотивацию", - сказал Палкин.