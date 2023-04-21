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Палкин: Игроки Шахтера живут вдали от семей, у них голова в другом месте
Гендир горняков рассказал о том, что в условиях войны мотивировать игроков очень непросто
Фото: ФК Шахтер
Генеральный директор "
"В этих условиях сложно сконцентрироваться на футболе, игроки стараются изо всех сил. Но поймите, они живут далеко от своих семей, тщательно проверяют информацию из Telegram-каналов, где каждые 10-15 минут мы узнаем плохие новости откуда-то.
Вы никогда не сможете обвинить их в том, что у них голова в другом месте, даже если мы попытаемся повысить их мотивацию", - сказал Палкин.
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