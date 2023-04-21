Вишняк: Не хватило кадрового ресурса создать давление благодаря силовой борьбе

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк высказался после матча 22-го тура УПЛ, в котором его команда дома уступила "Заре" 0:1.

- Впечатления от игры двоякие. Повлиял на игру пропущенный мяч со стандарта. Он позволил "Заре" играть на контратаках – это то, что они очень любят делать и имеют для этого быстрых технических игроков. Нам пришлось открываться и идти вперед.

После удаления мы получили преимущество, но долго не могли зажать "Зарю" на ее половине поля. Соперник даже в меньшинстве создавал моменты. Мы не смогли быстро перестроиться. И последний отрезок в матче – когда мы попытались отыграться, был шанс у Попова, но мы не смогли. Хотелось бы большего.

- В компенсированное время произошла традиционная для футбола "навала". Нельзя сказать, что были какие-то явные голевые моменты, но было напряжение, были шансы, соперник нервничал. Если бы все это произошло раньше, возможно, отыграли бы этот мяч?

– Я понимаю, о чем вы говорите. Я выпустил всех, кто был в заявке из атакующих игроков. Сделать "навалу" – это нужны двое нападающих. Мы заменили Лысенко, потому что он, на мой взгляд, очень устал и не мог двигаться. Его хватило на 55 минут. Выпустил Попова, а Безбородько травмирован. Кем создавать давление? Есть Исаенко, который техничный, небольшого роста, есть техничный Болбат. Есть Мякушко, есть Ильин. Мы хотели перестроиться на игру в два инсайда, сняли одного опорного. Хотели положить мяч вниз. Меняя фланги, планировали найти свой момент, разыграть до верного и забить гол. Потому что создать "навалу", не имея высокорослых нападающих, очень сложно. В конце уже и Чоботенко пошел вперед, но я не мог его с 55-й минуты поставить в нападение. Поэтому кадровая ситуация, по-видимому, не позволила оказывать давление на ворота соперника. А в конце уже были угловые, штрафные, даже Волынец пошел в штрафную. Поэтому и была "навала". Не хватило кадрового ресурса создать давление благодаря силовой борьбе.

- Следующий матч против "Шахтера", тоже будет непростая игра. Что можете сказать по поводу кадров? Какие прогнозы?

– Мы будем готовиться к серьезной игре. Мы проверяем свой уровень на фоне этих команд. Как сегодня на фоне "Зари" – можем ли играть на уровне, какой промежуток времени можем играть с ними на одном уровне, чего не хватает для большего. Все эти матчи очень хорошо освещают то, над чем нам нужно работать и где нужно усиливаться. Поэтому следующая игра с "Шахтером" будет для нас очень интересна. Мы будем мотивированы, будем играть дома, стараться показывать свой футбол, быть сильными.

Что касается кадровой ситуации, то, если не ошибаюсь, Золотов получил четвертую желтую карточку – он будет пропускать игру. Травмированы Смирный и Безбородко. Емец только пришел в себя после рецидива. Исаенко только принимает форму. Есть определенные ситуации, влияющие на склад. Но это ситуация, с которой сталкивается каждая команда. Будем выбирать сильнейших и стараться противостоять "Шахтеру", - сказав Ярослав Вишняк.

Отметим, что "Колос" занимает шестое место турнирной таблицы, но по итогу тура его может обойти "Кривбасс".