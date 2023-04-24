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Днепр-1 - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Олександр Приходько
В первом круге в очном матче эти команды подарили триллер. "Днепр-1" победил, но важный гол фаворит забил только на 90+5-й минуте. Не обошлось без драк, суеты, ссор. Как будет в этот раз? Ситуация такова, что обеим командам очки даже больше нужны, чем в первом круге. "Руху" крайне необходимо отрываться от зоны вылета, иначе в конце турнира будет очень сложно. "Днепр-1", в свою очередь, имеет шанс вернуть себе второе место и главное – сократить отставание от "Шахтера". Много изюминок.
Матч состоится в понедельник, 24-го апреля 2023-го года, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН, а также YouTube канал FootballHab. Бесплатно смотреть можно прямо в этой новости.
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УПЛ. 22-й тур. 24.04.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Александр Дердо
"Днепр-1" 13:00 "Рух"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab
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