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Днепр-1 - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Днепр-1 - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В первом круге в очном матче эти команды подарили триллер. "Днепр-1" победил, но важный гол фаворит забил только на 90+5-й минуте. Не обошлось без драк, суеты, ссор. Как будет в этот раз? Ситуация такова, что обеим командам очки даже больше нужны, чем в первом круге. "Руху" крайне необходимо отрываться от зоны вылета, иначе в конце турнира будет очень сложно. "Днепр-1", в свою очередь, имеет шанс вернуть себе второе место и главное – сократить отставание от "Шахтера". Много изюминок.

Матч состоится в понедельник, 24-го апреля 2023-го года, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН, а также YouTube канал FootballHab. Бесплатно смотреть можно прямо в этой новости.

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УПЛ. 22-й тур. 24.04.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Александр Дердо

"Днепр-1" 13:00 "Рух"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Рух
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
24.04.2023 в 11:33
опять осечка ДНЕПРА
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