Днепр-1 - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В первом круге в очном матче эти команды подарили триллер. "Днепр-1" победил, но важный гол фаворит забил только на 90+5-й минуте. Не обошлось без драк, суеты, ссор. Как будет в этот раз? Ситуация такова, что обеим командам очки даже больше нужны, чем в первом круге. "Руху" крайне необходимо отрываться от зоны вылета, иначе в конце турнира будет очень сложно. "Днепр-1", в свою очередь, имеет шанс вернуть себе второе место и главное – сократить отставание от "Шахтера". Много изюминок.

Матч состоится в понедельник, 24-го апреля 2023-го года, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН, а также YouTube канал FootballHab. Бесплатно смотреть можно прямо в этой новости.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

УПЛ. 22-й тур. 24.04.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Дердо

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab