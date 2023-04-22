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Днепр-1 - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: scdnipro1.com.ua
У "Днепра-1" в 22-м туре соперник не самый сложный, однако на команду Кучера давит турнирная ситуация. Конкуренты очки взяли, поэтому днепряне не могут себе позволить отставать. Вопрос в том, хватит ли "Днепру-1" легкости и уверенности, чтобы выиграть без лишних энергозатрат.
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"Рух" продолжает быть нестабильным. Команда дает бой "Динамо", а после этого уступает "Ингульцу". Трудно спрогнозировать, чего именно ожидать от львовян. Поэтому просто смотрим матч, который состоится в рамках 22-го тура УПЛ в понедельник, 24-го апреля, в 13:00. Место проведения – ужгородский стадион "Авангард".
Онлайн текстовая трансляция матча состоится в матче-центре UA-Футбол >>>
Видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTube канале FootballHab. Плейер с трансляцией появится на нашем сайте в день матча. Следите за обновлениями.
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