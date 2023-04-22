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Львов - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Львов" - "Металлист 1925", украинская Премьер-лига, 23-е апреля 2023

Львов - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В одном из матчей 22-го тура УПЛ сойдутся команды, которые давненько не побеждали в рамках украинского чемпионата. "Львов" пока находится на последнем месте, не сумев прибавить даже после смены наставника. С другой стороны, у Анатолия Бессмертного было не так много на перестройку команды, да и соперники у "сине-золотых" были очень сложные.

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Что касается "Металлиста 1925", то команда Эдмара и Голодюка в рамках второго круга пока не побеждала, четыре раза сыграв вничью и трижды проиграв. Да, временами харьковчане способны показать яркую игру, однако отсутствие побед сильно бьет по их турнирным позициям. Недавний середняк имеет лишь два бала отрыва от зоны переходных матчей.

Смотрите матч 22-го тура УПЛ в воскресенье, 23-го апреля. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".

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Трансляція матчу Львів - Металіст 1925
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Металлист 1925" на UA-Футбол>>

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В статье: ФК Львов Металлист 1925 (Харьков)
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