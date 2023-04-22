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Ворскла и Металлист повторили рекорд УПЛ по количеству пенальти в одном матче
Также во время матча получил красную карточку ассистент тренера харьковчан
Фото: Олександр Приходько
Сегодня в матче УПЛ "Ворскла" встречается с харьковским "Металлистом". По состоянию на 70-ю минуту поединка счет на табло 3:1.
На 9-й минуте удар с точки реализовал Бойчук, а Сефери смог забить с 11-метровой точки на 26 и 45 минутах. В то же время один пенальти реализовать не удалось – на 30-й минуте Ермолов парировал удар того же Сефери.
Таким образом, сегодняшний поединок сравнялся по количеству пенальти с матчами "Динамо" - "Колос" в 2020 году (2:1), "Волынь" - "Металлург З" в 2015-м (9:1) и "Ильичевец" - "Таврия" в 2008-м (3:3).
Также во втором тайме сегодняшнего матча получил красную карточку ассистент тренера "Металлиста" Олег Ратий.
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