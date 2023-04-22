Ворскла - Металлист. Четыре пенальти за тайм, из которых один - ошибочный. Еще дискуссии по не удалению вратаря харьковчан

В матче 22-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Металлистом" гости уже на десятой минуте вышли вперед благодаря голу с пенальти от Богдана Бойчука. А одиннадцатиметровый был назначен за фол голкипера Исенко против Егора Демченко.

Классическая ситуация: подача с фланга, голкипер немного опоздал с выходом из ворот и уже после того, как соперник пробил головой, руками "заехал" ему по голове. Здесь точно не преднамеренная грубая игра от Исенко – просто ошибка ремесла. Ведь вовремя выходить из ворот на перехват – это один из главных навыков мастерства голкипера. В этой ситуации мастерство подвело вратаря "Ворсклы", однако отсутствие умысла фола не перечеркивает самого факта фола: Исенко ударил Демченко по голове.

Можно говорить о том, что контакт между голкипером и полевым игроком "Металлиста" состоялся уже после удара по мячу. По логике фол не помешал Демченко распорядиться моментом, потому что был уже после удара, но в таких эпизодах судьи все равно назначают пенальти. Это хрестоматийно. Пенальти за такие фолы "постфактум" ставят даже на чемпионате мира или в Лиге чемпионов. Это из той же категории, когда игрок прокидывает мяч мимо голкипера, но уже за пределы поля, и уже после этого голкипер фолит. Судьи не учитывают тот нюанс, что момент атакующим футболистом по сути упущен. Поэтому арбитр Александр Омельченко в этой ситуации поступил правильно.

Но интересно, как бы он поступил, если бы Демченко в этом эпизоде забил? Отменил бы взятие ворот в пользу назначения пенальти? Такие прецеденты в истории футбола были. Даже в УПЛ такое бывало.

До тридцатой минуты этого же матча рефери еще дважды указывал на отметку – теперь уже на половине поля "Металлиста". Претензий к решениям по этим пенальти быть не может. Сначала Мизюк проиграл позицию во время прострела Фелипе и сзади "заплел" ноги Степанюку, помешав ему распорядиться мячом перед чужими воротами.

А потом голкипер Ермолов сорвал выход Степанюка один на один, прихватив соперника за ногу после того, как тот уже пробросил мяч.

Здесь как раз мяч был проброшен в пределах поля, недалеко вперед себя, поэтому Степанюк сохранял возможность забить гол. Это не просто фол, а лишение соперника явной возможности поразить ворота. Это тянуло на красную. Тот факт, что параллельным со Степанюком курсом были защитники "Металлиста", не объясняет желтую (а не красную) карточку голкиперу. Ведь Степанюк пробросил мяч себе на ход, с сохранением возможности первым добраться до этого мяча после обыгрыша вратаря. Возможно, судья руководствовался тем наблюдением, что Ермолов все же пытался сыграть в мяч, а не сознательно умышленно срывал голевую атаку. Так что эпизод из разряда дискуссионных.

А вот явная ошибка произошла уже аккуратно перед перерывом, когда был четвертый в тайме/матче одиннадцатиметровый – и третий в ворота команды из Харькова. Это единственный пенальти из четырех, который назначен несправедливо. И как-то очень откровенно несправедливо: Демченко просто выиграл позицию у Челядина во время разрезной передачи в штрафную, игрок "Металлиста" поставил корпус, его нога, в которую врезался Челядин и упал, была в статическом положении: обычный игровой эпизод, по итогу которого нужно было просто продолжить матч.

"Металлист" потерял землю под ногами и проиграл первый тайм со счетом 1:3. А матч - со счетом 2:3.