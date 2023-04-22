Ворскла - Металлист 3:2. С харьковчанами скучно не бывает

Полтавская "Ворскла" понемногу обретает свой стиль. Медленно, натужно, но обретает. Команда, от которой ждали какого-то прорыва в нынешнем сезоне, а параллельно еще и борьбу за медали, всю кампанию смотрелась тяжело и нестабильно, много допускала, мало забивала. Но в последних играх полтавчане начинают находить себя. Работы у Скрипника еще очень много (как в плане тактики, так и в плане кадрового наполнения), однако добытые победы над "Ингульцом" и "Черноморцем" в двух последних турах вселяют небольшой оптимизм.

Сегодня успешную серию можно было продолжить. "Металлист" шикарно начал сезон (в первом круге удалось добыть четыре победы, в том числе над "Ворсклой"), однако с ноября начался полнейший обвал, который не удается остановить до сих пор. Да, временами коллектив Огненовича может сыграть ярко (5:5 неделю назад помнят все), однако об эффективности никакой речи быть не может. Харьковчане окончательно зависли в борьбе за выживание и вряд ли сумеют из неё выбраться.

Есть мнение, что Виктор Скрипник недоволен своими центральными защитниками. И мы подготовили доказательство своей теории. Если вы внимательно следили за последними играми полтавчан, либо же читали наш анонс к матчу, то должны были знать, что коуч вынужденно перевел фулбека Кравца в центр обороны, где он ныне смотрится гораздо лучше профильных игроков. Сегодня "Ворсклу" настигла другая беда: попавший в стартовый протокол Чеснаков получил повреждение, из-за чего его по позиции заменил фулбек Пердута. Получается, что четверка оборонцев хозяев состояла полностью из фланговых игроков. Но что самое интересное, в этом сочетании они отлично провели первый тайм, пропустив всего раз. Исенко в самом начале привез пенальти, который реализовал Бойчук. Таким образом "Металлист" повел в счете.

Казалось, что получив быстрое преимущество, харьковчане будут стараться играть грамотно и осторожно, вот только их защита была против. Мизюк, Порох и Картушов часто плыли под давлением соперника, привезя за тайм три пенальти. Нет, вы правильно посчитали, за первые 45 минут арбитр назначил четыре 11-метровых, из которых три были реализованны. Касательно удара Бойчука мы писали выше, у "ворсклян" же трижды к мячу подходил Сефери - точный удар, сейв Ермолова, точный удар. Интересно, что кипера харьковчан во время назначения одного из пенальти можно было удалять, однако судья пожалел, показав лишь желтую.

Правда "Металлисту" это не сильно помогло, ибо под конец тайма они еще и пропустили с игры - "Ворскла" разыграла крутую атаку, которую своим ударом завершил очень активный Фелипе. 3:1 по итогам тайма в пользу хозяевам. "Металлисту" нужно было многое менять. А вот "Ворскла" играла здорово, продолжив активно давить на соперника на старте второго тайма. Команда Скрипника продолжала создавать моменты, и даже смогла забить четвертый гол (отличился Степанюк), который был отменен из-за офсайда. Спорное решение судьи. Вскоре Руслан получил классную передачу от Сефери, однако на этот раз не смог переиграть Ермолова. Одним словом, полтавчане имели тотальное преимущество, однако мяч в четвертый раз в ворота идти не хотел.

Читая абзац выше, вы наверное и подумать не могли, что в нашем матче могла возродиться интрига. Но "Металлист" умеет удивлять и радовать. Команда выдала достаточно активную концовку, сумев сократить отставание в счете. Гости неплохо комбинировали на правом фланге, Панасенко обошел соперника, отдав передачу на Наумца, однако её неожиданно прервал Романюк, нанеся мощный удар в дальний - 3:2. И полтавчане вместо спокойной концовки получили лишь нервы и эмоции, однако это не помешало им победить. "Ворскла" взяла реванш за поражение в первом круге и сумела подняться на седьмое место, отставая от шестого "Колоса" лишь на один бал. А все не так и плохо, когда побеждаешь трижды кряду. Так ведь, Виктор Анатольевич?

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22 апреля, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

Ворскла - Металлист 3:2

Голы: Таулян Сулейманов 26 (пен.), Таулян Сулейманов 45+1 (пен.), Фелипе Родригес 45+2 - Богдан Бойчук 9 (пен.), Юрий Романюк 82

Ворскла: Павел Исенко, Игорь Пердута, Александр Скляр, Денис Олейник, Руслан Степанюк, Таулян Сулейманов, Евгений Павлюк, Василий Кравец, Андрей Бацула, Артем Челядин (Рикардо Лопес 67), Фелипе Родригес

Металлист: Даниил Ермолов, Александр Мизюк, Андрей Ралюченко, Максим Прядун, Владислав Наумец, Егор Картушов (Евгений Рязанцев 72), Егор Демченко (Сергей Панасенко 46), Богдан Бойчук (Роберто Коррал 58), Богдан Порох, Юрий Романюк, Алекс Чидомере (Максим Багачанский 46)

Предупреждения: Павел Исенко 8, Рикардо Лопес 79 - Богдан Порох 18, Александр Мизюк 26, Даниил Ермолов 30, Егор Демченко 45, Богдан Бойчук 55, Андрей Ралюченко 86

Нереализованный пенальти: Таулян Сулейманов 30